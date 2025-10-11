Ian Watkins, wokalista walijskiego zespołu Lostprophets, zmarł po ataku w angielskim więzieniu Wakefield - podaje BBC, powołując się na źródła w służbie więziennej. Skazany za przestępstwa seksualne wobec dzieci 47-letni muzyk został zaatakowany przez współwięźnia w sobotni poranek. Policja prowadzi śledztwo w sprawie jego śmierci.

Ian Watkins nie żyje / Shutterstock

Ian Watkins, wokalista zespołu Lostprophets, zmarł po ataku nożem w więzieniu Wakefield.

Skazany w 2013 roku na 35 lat za przestępstwa seksualne wobec dzieci, był już wcześniej ofiarą brutalnego ataku w tym samym zakładzie karnym.

Śmierć Watkinsa nastąpiła niespełna dwa tygodnie po raporcie, który wskazywał na rosnącą przemoc w więzieniu określanym jako "rezydencja potworów".

Do tragedii doszło w więzieniu Wakefield w hrabstwie West Yorkshire. Jest to zakład karny o zaostrzonym rygorze, znany jako "rezydencja potworów" - wyroki odsiadują tam najgroźniejsi przestępcy, w tym mordercy i pedofile.

Watkins został zaatakowany nożem przez innego osadzonego i zmarł na miejscu. Możemy potwierdzić, że policja prowadzi dochodzenie. W tym momencie nie udzielamy dalszych komentarzy - przekazał rzecznik więzienia Wakefield.

Ian Watkins nie żyje. Już wcześniej był ofiarą brutalnego ataku

To nie pierwszy raz, gdy Ian Watkins został zaatakowany w więzieniu. W sierpniu 2023 roku trzej więźniowie w Wakefield zatrzasnęli się z nim w jednej z cel i brutalnie go pobili, zadając mu liczne rany kłute. Dopiero po kilku godzinach strażnikom udało się opanować sytuację, a Watkins trafił do szpitala.

Według ustaleń mediów atak sprzed dwóch lat był zaplanowany - więźniowie wiedzieli, że wokalista Lostprophets odsiaduje wyrok za pedofilię.

Ian Watkins został skazany w grudniu 2013 roku na 29 lat więzienia oraz dodatkowe sześć lat nadzoru kuratorskiego za szereg przestępstw seksualnych wobec dzieci, w tym próbę gwałtu na niemowlęciu. Przyznał się do usiłowania gwałtu i napaści seksualnej na dziecko poniżej 13. roku życia, jednak nie przyznał się do gwałtu.

Postawiono mu również siedem zarzutów dotyczących robienia, tworzenia lub posiadania nieprzyzwoitych zdjęć dzieci oraz jeden zarzut posiadania zdjęcia pornograficznego przedstawiającego akt seksualny ze zwierzęciem.

Sąd określił jego czyny jako "bezprecedensowe". Sędzia, wydając wyrok, mówił, że Watkins wykazał "całkowity brak skruchy".

Wraz z nim skazane zostały także dwie kobiety - matki dzieci, które muzyk wykorzystywał. Usłyszały wyroki 14 i 17 lat więzienia.

Watkins próbował później odwołać się od wyroku, jednak w 2014 roku jego apelacja została odrzucona.

Ian Watkins - od gwiazdy rocka do przestępcy

Ian Watkins urodził się w 1977 roku w Pontypridd w Walii. Współtworzył zespół Lostprophets, który zdobył międzynarodową popularność. Grupa wydała pięć albumów studyjnych, które trafiały na szczyty brytyjskich list przebojów.

Lostprophets rozpadli się w 2013 roku niedługo po tym, jak wyszły na jaw zarzuty wobec wokalisty.

Watkins wykorzystał swoją sławę i pozycję, by manipulować ludźmi i wykorzystywać dzieci. Ale ta sprawa nie dotyczy celebryty - dotyczy ofiar, a ofiarami są dzieci - powiedział po wyroku Des Mannion z brytyjskiej organizacji NSPCC zajmującej się ochroną dzieci.

Śmierć Watkinsa nastąpiła niespełna dwa tygodnie po publikacji raportu, w którym wskazano na "znaczny wzrost przemocy" w więzieniu Wakefield. W raporcie podkreślono, że wielu więźniów - zwłaszcza starszych mężczyzn skazanych za przestępstwa seksualne - czuło się tam zagrożonych, przebywając wśród coraz młodszych i bardziej agresywnych osadzonych.