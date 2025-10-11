Tragicznie zakończyły się poszukiwania 14-letniej mieszkanki Rzeszowa i 15-letniego mieszkańca powiatu sanockiego. Ciała nastolatków zostały odnalezione dziś po południu.

Tragiczny finał poszukiwań nastolatków / Shutterstock

Wczoraj przed godz. 22 funkcjonariusze komendy miejskiej zostali powiadomieni o zaginięciu 14-letniej mieszkanki Rzeszowa. Dziewczynka rano wyszła do szkoły. Ostatni raz kontaktowała się z bliskimi przed godz. 18. Od tej chwili jej telefon był nieaktywny.

Równolegle funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Sanoku przyjęli zawiadomienie o zaginięciu 15-letniego mieszkańca powiatu sanockiego.

Z policyjnych ustaleń wynikało, że nastolatkowie spotkali się w centrum Rzeszowa.

W poszukiwania zaangażowani byli policjanci, strażacy oraz ratownicy z psami z rzeszowskiego Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT.

Dziś po południu, w efekcie działań poszukiwawczych, mundurowi odnaleźli ich ciała.

Policjanci pracują na miejscu. Decyzją prokuratora z Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów, ciała zostały zabezpieczone do dalszych badań.