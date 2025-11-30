Premier Izraela Benjamin Netanjahu chce zostać ułaskawiony przez prezydenta tego kraju Icchaka Hercoga. Złożył już oficjalny wniosek w tej sprawie. Ocenił też, że ułaskawienie go przyspieszyłoby bardzo potrzebny proces pojednania narodowego.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu / ABIR SULTAN / PAP/EPA

Premier Izraela Benjamin Netanjahu złożył wniosek o ułaskawienie.

Wcześniej o skorzystanie z prawa łaski wobec szefa izraelskiego rządu apelował do prezydenta tego kraju przywódca USA Donald Trump.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

O co oskarżony jest Netanjahu?

Premier Izraela Benjamin Netanjahu jest oskarżony o łapówkarstwo, oszustwo i nadużycie zaufania w toczącym się od 2020 r. procesie dotyczącym trzech spraw karnych.

Wszystkie trzy sprawy związane są z relacjami między Netanjahu i jego rodziną a wpływowymi i bogatymi właścicielami firm medialnych oraz oskarżeniami o to, że premier wykorzystywał te znajomości dla osobistych i politycznych korzyści.



Netanjahu wielokrotnie odrzucał wszystkie oskarżenia. Twierdził, że padł ofiarą politycznej nagonki.

"Niezbędna jest jedność narodowa"

W nagraniu opublikowanym wkrótce po złożeniu wniosku Benjamin Netanjahu powiedział, że zakończenie rozpoczętego kilka lat temu procesu leży w interesie narodowym Izraela.

"Minęła prawie dekada od rozpoczęcia śledztwa przeciwko mnie. Proces w tej sprawie trwa już prawie sześć lat i oczekuje się, że będzie trwał jeszcze wiele lat" - powiedział premier, cytowany przez portal Times of Israel.

Przekonywał, że w jego własnym interesie pozostaje doprowadzenie procesu do końca, dopóki nie zostanie oczyszczony ze wszystkich zarzutów, jednak "bezpieczeństwo i interes narodowy wymagają czegoś innego".

Izrael stoi w obliczu ogromnych wyzwań, a jednocześnie wielkich szans. Aby odeprzeć zagrożenia i wykorzystać szanse, niezbędna jest jedność narodowa - argumentował Netanjahu.

Jestem przekonany, podobnie jak wielu innych w kraju, że natychmiastowe zakończenie procesu znacznie pomogłoby w ugaszeniu płomieni i promowaniu szerokiego pojednania - którego nasz kraj rozpaczliwie potrzebuje - dodał.

Jak wyglądają izraelskie przepisy ws. ułaskawień?

Niedawno o ułaskawienie Netanjahu apelował prezydent USA Donald Trump. Biuro Hercoga odpowiedziało wówczas, że izraelski prezydent darzy swojego amerykańskiego odpowiednika ogromnym szacunkiem, ale osoba ubiegająca się o ułaskawienie powinna złożyć formalny wniosek zgodnie z obowiązującym prawem. Według izraelskiego prawa wniosek o ułaskawienie musi złożyć starająca się o nie osoba lub członek najbliższej rodziny.

Prezydent Izraela ma prawo ułaskawić osoby skazane przez tamtejsze sądy, a w szczególnych okolicznościach może ułaskawić również jeszcze nieskazaną osobę. W historii kraju zapis ten zastosowano tylko raz.

Według krytycznego wobec Netanjahu dziennika "Haarec" ułaskawienie go przed wydaniem wyroku skazującego wiązałoby się z licznymi komplikacjami politycznymi i wątpliwościami natury prawnej.