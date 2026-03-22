Holenderskie siły lądowe jako pierwsze w NATO wprowadzą jednostki dronowe i antydronowe do wszystkich oddziałów bojowych. Ministerstwo obrony planuje zwerbować od 1000 do 1200 specjalistów. Decyzja jest odpowiedzią na doświadczenia z konfliktów w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie.
Od kwietnia holenderskie ministerstwo obrony rozpocznie intensywną rekrutację specjalistów do nowych formacji dronowych.
Generał Onno Eichelsheim, dowódca sił zbrojnych, twierdzi, że pierwszych 600 specjalistów uda się pozyskać w krótkim czasie.
Decyzja o tak zaawansowanej integracji jednostek dronowych z siłami lądowymi wynika z analizy doświadczeń z wojen w Ukrainie oraz na Bliskim Wschodzie.
Generał Eichelsheim zaznaczył, że drony oraz systemy antydronowe odgrywają kluczową rolę w nowoczesnych działaniach zbrojnych, które wymagają od armii ciągłej adaptacji i modernizacji.
Sukces projektu będzie zależał od ścisłej współpracy z przemysłem dronowym.
Holandia staje się pierwszym krajem w NATO, który wprowadza tak szerokie zastosowanie jednostek dronowych w strukturach armii. To innowacyjne podejście może stać się wzorem dla innych państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego.