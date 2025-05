Piloci NATO ćwiczą na wypadek wybuchu ewentualnego konfliktu z Rosją. W środkowej Finlandii na zamkniętej dla ruchu naziemnego autostradzie lądowały F/A-18 Hornet, samoloty szkoleniowe Hawk i inne typy maszyn, których personel musi być gotowy do pracy w najtrudniejszych warunkach.

Ćwiczenia NATO na wypadek wojny z Rosją / Ilmavoimat - Flygvapnet - Finnish Air Force /

Samoloty biorą udział w manewrach Baana (słowo to w fińskim dialekcie oznacza drogę), organizowanych corocznie ćwiczeniach fińskich sił powietrznych, podczas których piloci trenują podejścia do lądowania na autostradach. Trenowanie takich manewrów jest konieczne, bo w przypadku wojny pierwszymi celami rosyjskich ataków powietrznych będą natowskie lotniska. Siły powietrzne Sojuszu muszą być gotowe do pracy w niesprzyjających warunkach.

Pierwsze takie ćwiczenia NATO

W środkowej Finlandii holenderscy i fińscy piloci myśliwców F-35 oraz F/A-18 Hornet przeprowadzają nietypowe manewry - lądowania i starty na zamkniętej autostradzie. Ćwiczenia mają przygotować siły powietrzne na ewentualny konflikt z Rosją i są elementem nowoczesnej doktryny wojskowej NATO. To pierwszy raz, gdy ćwiczenia obejmują także manewry na fińskim pasie autostradowym.

Wśród fińskich lasów, na lotnisku Pirkkala, holenderski F-35 Lightning - jeden z najnowocześniejszych myśliwców świata poderwał się do lotu i skierował na zamknięty odcinek autostrady w pobliżu bazy Tikkakoski. Pilot sterujący maszyną pędzącą 300 km/h wykonuje manewr przyziemienia (samolot dotyka wtedy kołami lotniska), po czym natychmiast ponownie podrywa maszynę do dalszego lotu.

Ćwiczenie powtarza kolejny F-35, a następnie do akcji wkraczają fińskie myśliwce F/A-18 Hornet.

Manewry w Finlandii zakończą się w piątek. Ich celem jest nie tylko doskonalenie umiejętności pilotów, ale także budowanie interoperacyjności sił powietrznych NATO w obliczu rosnących zagrożeń ze strony Rosji.

Nowa doktryna NATO: Rozproszone rozmieszczenie

Holenderscy piloci przybyli do Finlandii, by uczyć się od Finów. W Holandii podobne ćwiczenia przeprowadzano ostatnio 41 lat temu, jeszcze na F-16. Generał brygady Marcel van Egmond z Królewskich Holenderskich Sił Powietrznych podkreśla, że manewry to praktyczne wdrażanie koncepcji Agile Combat Employment - rozproszonego rozmieszczenia sił bojowych.

To doktryna opracowana głównie przez siły powietrzne USA, która zyskuje na znaczeniu również w siłach zbrojnych państw NATO, w tym właśnie Finlandii - tłumaczy van Egmond Polskiej Agencji Prasowej. Dzięki temu, zamiast operować wyłącznie z dużych baz, które są łatwym celem, samoloty i personel są rozpraszane do mniejszych, mobilnych lokalizacji, takich jak autostrady czy tymczasowe lądowiska.