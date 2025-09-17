Brytyjski rząd rozważa wykorzystanie najstarszego fortu morskiego w kraju - Fortu Blockhouse - jako tymczasowego schronienia dla osób ubiegających się o azyl. Pomysł budzi sprzeciw lokalnych polityków i mieszkańców, którzy obawiają się o przyszłość historycznego obiektu.

/ Shutterstock

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii prowadzi obecnie szeroko zakrojony przegląd wszystkich swoich nieruchomości. Celem jest znalezienie alternatywnych miejsc zakwaterowania dla tysięcy migrantów, którzy obecnie przebywają w hotelach na terenie kraju. To odpowiedź na zobowiązanie rządu do zakończenia praktyki umieszczania osób ubiegających się o azyl w hotelach do końca kadencji parlamentu.

Obecnie w około 210 hotelach przebywa ponad 32 tysiące osób oczekujących na rozpatrzenie wniosków azylowych. Nowy rząd pod przewodnictwem Keira Starmera chce przyspieszyć proces relokacji migrantów i zamknąć hotele z imigrantami, które od lat budzą kontrowersje zarówno ze względów finansowych, jak i społecznych.

Fort Blockhouse pod lupą

Jednym z obiektów, który znalazł się na liście potencjalnych lokalizacji, jest Fort Blockhouse w Gosport w hrabstwie Hampshire. Fort, którego początki sięgają 1431 roku, przez wieki pełnił kluczową rolę w obronie południowego wybrzeża Anglii. Od 1905 roku był siedzibą Królewskiej Marynarki Wojennej, a do 2016 roku korzystał z niego 2 Pułk Medyczny.

Minister obrony Luke Pollard nie wykluczył w parlamencie, że fort może zostać wykorzystany jako tymczasowe schronienie dla migrantów. Podkreślił, że wszystkie wojskowe nieruchomości są obecnie analizowane pod kątem przydatności do tego celu.

Lokalny sprzeciw

Pomysł spotkał się z ostrą krytyką ze strony lokalnych polityków. Dame Caroline Dinenage, posłanka z Gosport, określiła taki scenariusz jako "straszny" i podkreśliła, że Fort Blockhouse to wyjątkowy zabytek o ogromnym potencjale, który zasługuje na lepsze wykorzystanie.

Fort Blockhouse został wystawiony na sprzedaż już w 2016 roku, jednak do tej pory nie udało się znaleźć nabywcy ani inwestora, który zrealizowałby plan przekształcenia go w nowoczesny kompleks.

Minister Pollard zadeklarował gotowość do rozmów z lokalnymi władzami na temat przyszłości obiektu i możliwości jego wykorzystania dla dobra regionu.

Fort Blockhouse to nie tylko zabytek o bogatej historii, ale także symbol lokalnej tożsamości. Decyzja o jego ewentualnym wykorzystaniu jako schronienia dla migrantów będzie musiała pogodzić potrzeby społeczne z troską o dziedzictwo narodowe. Ostateczne rozstrzygnięcia w tej sprawie mają zapaść w najbliższych miesiącach.