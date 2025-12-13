Premier Włoch Giorgia Meloni dostała od parlamentarzystów z partii Bracia Włosi prezent choinkowy. To komputer najnowszej generacji. Deputowani i senatorowie zrzucili się nań po 50 euro.

Premier Włoch Giorgia Meloni w tym roku również zostanie obdarowana przez partyjnych kolegów i koleżanki prezentem choinkowym (Zdjęcie ilustracyjne) / ALBERTO PIZZOLI / AFP / East News

Premier Włoch Giorgia Meloni otrzyma od parlamentarzystów swojej partii prezent świąteczny - komputer najnowszej generacji, na który zebrano 8900 euro.

W związku ze zbliżającymi się świętami Meloni wystawi na aukcję prezenty otrzymane podczas oficjalnych podróży zagranicznych, których łączna wartość to około 800 tysięcy euro.

Wśród licytowanych przedmiotów znajdą się m.in. buty ze skóry pytona, biżuteria, porcelana, dywaniki oraz figurka prezydenta Argentyny.

Informacja o zakupie poszła już w świat, ale włoska premier jeszcze nie może się cieszyć z nowego sprzętu. Parlamentarzyści, cytowani przez agencję informacyjną ADNKronos zapewnili, że Meloni swój "superkomputer" dopiero otrzyma.

Przy okazji przypomniano prezent sprzed roku. Wtedy włoska polityk dostała w prezencie od tej samej grupy łóżko w królewskim rozmiarze. W tym roku postawiono na wysokiej klasy technologię.

Ugrupowanie Giorgii Meloni ma wraz z nią 179 parlamentarzystów. Na prezent zebrano więc 8900 euro.

Zbliżające się świąteczne dni są również okazją do wystawienia na aukcję prezentów, jakie premier Włoch otrzymała podczas oficjalnych podróży zagranicznych. Przeznaczyła na nią podarunki o wartości ponad 300 euro, bo przepisy nie pozwalają szefowi rządu zatrzymać ich dla siebie. Łączną wartość tych prezentów oszacowano na około 800 tysięcy euro - przekazał dziennik "La Repubblica".

Przedmioty te zostaną sprzedane przez znany rzymski dom aukcyjny.

Są wśród nich buty ze skóry pytona niebieskiego, biżuteria, szkatułki, porcelanowy serwis do herbaty, kilkanaście dywaników z Libii i innych krajów, a także obrazy czy figurka argentyńskiego prezydenta Javiera Milei trzymającego piłę łańcuchową.