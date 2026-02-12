Kuba pogrążona w kryzysie wstrzymała sprzedaż paliwa lotniczego, co uniemożliwiło powrót do domu tysiącom rosyjskich turystów. Linie Rossiya Airlines, należące do grupy Aerofłot, uruchomiły specjalne loty ewakuacyjne, by sprowadzić obywateli Rosji do domów.
- Kuba wstrzymała sprzedaż paliwa lotniczego, uniemożliwiając regularne loty.
- Około 4 tys. rosyjskich turystów utknęło na wyspie.
- Linie Rossiya Airlines organizują specjalne loty ewakuacyjne.
- Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.
Władze Kuby ogłosiły zakaz sprzedaży paliwa lotniczego, co doprowadziło do czasowego wstrzymania regularnych połączeń lotniczych z wyspą. W efekcie około 4 tysięcy rosyjskich turystów utknęło w Hawanie i Varadero, nie mogąc wrócić do kraju.
Linie Rossiya Airlines rozpoczęły organizację lotów ewakuacyjnych. Samoloty przylatują z Moskwy na Kubę bez pasażerów, a następnie zabierają Rosjan do kraju. Ze względu na brak możliwości tankowania na miejscu, operacja logistyczna wymaga szczególnej koordynacji.
Kuba od ponad dwóch lat zmaga się z poważnymi niedoborami paliw i energii elektrycznej. Sytuacja znacznie się pogorszyła po zatrzymaniu przez wojska amerykańskie prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro w styczniu 2026 roku. Stany Zjednoczone w odpowiedzi nasiliły presję na władze w Hawanie, blokując dostawy wenezuelskiej ropy naftowej na wyspę.
Dodatkowo Meksyk, który regularnie dostarczał ropę na Kubę, wstrzymał transport po groźbach nałożenia ceł przez USA. W rezultacie Kuba zmaga się nie tylko z brakiem paliwa, ale również z niedoborami żywności i leków.
Pogarszająca się sytuacja gospodarcza na Kubie wpłynęła na znaczny spadek liczby rosyjskich turystów odwiedzających wyspę.
W 2024 roku było ich 43,8 tysiąca, natomiast w 2025 roku już tylko 22,3 tysiąca.