Kuba pogrążona w kryzysie wstrzymała sprzedaż paliwa lotniczego, co uniemożliwiło powrót do domu tysiącom rosyjskich turystów. Linie Rossiya Airlines, należące do grupy Aerofłot, uruchomiły specjalne loty ewakuacyjne, by sprowadzić obywateli Rosji do domów.

Międzynarodowy port lotniczy José Martí nieopodal Hawany. / Shutterstock

Władze Kuby ogłosiły zakaz sprzedaży paliwa lotniczego, co doprowadziło do czasowego wstrzymania regularnych połączeń lotniczych z wyspą. W efekcie około 4 tysięcy rosyjskich turystów utknęło w Hawanie i Varadero, nie mogąc wrócić do kraju.

Specjalne loty ewakuacyjne

Linie Rossiya Airlines rozpoczęły organizację lotów ewakuacyjnych. Samoloty przylatują z Moskwy na Kubę bez pasażerów, a następnie zabierają Rosjan do kraju. Ze względu na brak możliwości tankowania na miejscu, operacja logistyczna wymaga szczególnej koordynacji.

Kuba od ponad dwóch lat zmaga się z poważnymi niedoborami paliw i energii elektrycznej. Sytuacja znacznie się pogorszyła po zatrzymaniu przez wojska amerykańskie prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro w styczniu 2026 roku. Stany Zjednoczone w odpowiedzi nasiliły presję na władze w Hawanie, blokując dostawy wenezuelskiej ropy naftowej na wyspę.

Dodatkowo Meksyk, który regularnie dostarczał ropę na Kubę, wstrzymał transport po groźbach nałożenia ceł przez USA. W rezultacie Kuba zmaga się nie tylko z brakiem paliwa, ale również z niedoborami żywności i leków.

Spada liczba rosyjskich turystów

Pogarszająca się sytuacja gospodarcza na Kubie wpłynęła na znaczny spadek liczby rosyjskich turystów odwiedzających wyspę.

W 2024 roku było ich 43,8 tysiąca, natomiast w 2025 roku już tylko 22,3 tysiąca.