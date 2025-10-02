Elon Musk jako pierwszy człowiek w historii przekroczył granicę 500 miliardów dolarów majątku - wynika z najnowszych danych Forbesa. Szef Tesli i SpaceX nie tylko umacnia swoją pozycję najbogatszego człowieka świata, ale według prognoz może zostać pierwszym bilionerem jeszcze przed 2033 rokiem. Wzrost jego fortuny napędziły ostatnie wzrosty akcji Tesli, a spektakularne sukcesy idą w parze z kontrowersjami na scenie politycznej USA.

Majątek Elona Muska przekroczył 500 mld USD. To pierwszy taki przypadek w historii rankingu Forbes.

Dynamiczny wzrost wartości fortuny napędzają przede wszystkim wzrosty akcji Tesli oraz udziały w SpaceX, Neuralink i The Boring Company.

W ciągu kilku miesięcy Musk powiększył swój majątek o 100 mld USD (z poziomu 400 mld do 500 mld USD).

Forbes prognozuje, że przy utrzymaniu obecnego tempa wzrostu już do marca 2033 r. Musk może zostać pierwszym bilionerem.

Elon Musk angażuje się politycznie - był sponsorem kampanii Donalda Trumpa i pełnił funkcję szefa Departamentu Wydajności Rządu (DOGE).

Jego rekordowe osiągnięcia wywołują dyskusje o opodatkowaniu wielkich fortun i rosnącym rozwarstwieniu majątkowym.

Elon Musk bije rekord: majątek przekracza 500 mld USD

Według Forbesa majątek 54-letniego Elona Muska w środę po południu czasu wschodnioamerykańskiego przekroczył astronomiczną kwotę 500 miliardów dolarów. To pierwszy taki przypadek w historii rankingu najbogatszych ludzi świata. Jeszcze w grudniu 2024 roku Musk został pierwszą osobą, której majątek oszacowano na ponad 400 miliardów dolarów. Zaledwie kilka miesięcy wystarczyło, by powiększyć tę fortunę o kolejne 100 miliardów.

Tesla i SpaceX - co napędza fortunę Muska?

Dynamiczny wzrost majątku Muska to głównie efekt notowań giełdowych Tesli. W środę akcje firmy podrożały o około 4 proc., co przełożyło się na wzrost wartości fortuny Muska o 9,3 miliarda dolarów w ciągu jednego dnia. Warto przypomnieć, że Musk kontroluje także inne innowacyjne przedsiębiorstwa, w tym SpaceX, Neuralink czy The Boring Company, a każda z tych firm przyczynia się do powiększania jego majątku.

Bilioner na Marsie? Prognozy Forbesa do 2033 roku

Forbes prognozuje, że jeśli obecne tempo wzrostu majątku Muska się utrzyma, może on już do marca 2033 roku stać się pierwszym w historii bilionerem. Osiągnięcie tego pułapu byłoby kolejnym przełomem, potwierdzającym pozycję Muska nie tylko jako lidera technologicznego, ale także finansowego.

Polityczne kontrowersje najbogatszego człowieka świata

Nie tylko wyniki finansowe sprawiają, że Musk regularnie trafia na pierwsze strony gazet. Biznesmen był jednym z największych sponsorów kampanii wyborczej Donalda Trumpa. Pod koniec maja zakończył pracę dla Białego Domu jako szef Departamentu Wydajności Rządu (DOGE). Następnie latem doszło do ostrej wymiany zdań między Muskiem a Trumpem, dotyczącej m.in. ustawy o cięciach podatkowych i wydatkach publicznych.

Rosnąca fortuna Elona Muska staje się symbolem rosnącego rozwarstwienia majątkowego na świecie. Warto zauważyć, że rekordowe wyniki najbogatszych ludzi globu coraz częściej budzą dyskusje na temat opodatkowania wielkich fortun i wpływu miliarderów na politykę oraz społeczeństwo.