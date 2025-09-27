Ponad 8 tysięcy stron nowych dokumentów dotyczących Jeffreya Epsteina trafiło do amerykańskiego Kongresu. W ujawnionych materiałach pojawiają się nazwiska znanych miliarderów, polityków oraz wzmianki o kontrowersyjnych spotkaniach i transakcjach.

Elon Musk, Bill Gates i książę Andrzej - wzmianki o nich wszystkich znalazły się w dokumentach ws. Jeffreya Epsteina / Shutterstock

Komisja Izby Reprezentantów otrzymała trzecią partię dokumentów ws. Jeffreya Epsteina (harmonogramy, księgi, listy pasażerów z lat 2010-2019).

W materiałach pojawiają się nazwiska m.in. Elona Muska, Billa Gatesa, Petera Thiela i księcia Andrzeja.

W dokumentach jest wzmianka o możliwej wizycie Muska na wyspie Epsteina oraz o "masażu dla Andrzeja".

Demokraci zapowiadają dalsze działania i domagają się ujawnienia wszystkich dokumentów.

Musk i Trump zaprzeczają powiązaniom z Epsteinem; Trump podjął kroki prawne przeciw mediom.

Skąd pochodzą dokumenty?

Komisja ds. nadzoru Izby Reprezentantów otrzymała kolejną, trzecią już transzę dokumentów związanych z działalnością Jeffreya Epsteina. Materiały, przekazane przez prawników zmarłego finansisty, obejmują harmonogramy, księgi rachunkowe oraz listy pasażerów prywatnego samolotu Epsteina z lat 2010-2019. W dokumentach pojawiają się nazwiska takich osób jak Elon Musk, Bill Gates, Peter Thiel czy brytyjski książę Andrzej.

Zapłata za "masaż dla Andrzeja"

Jednym z najbardziej intrygujących zapisów jest wzmianka o możliwej wizycie Elona Muska na prywatnej wyspie Epsteina.

W harmonogramie pod datą 6 grudnia 2014 r. figuruje pozycja: "PRZYPOMNIENIE: Elon Musk na wyspie 6 grudnia (czy to nadal ma się wydarzyć?)". W innych miejscach grafiku Epsteina są m.in.: śniadania z byłym doradcą Donalda Trumpa Stevem Bannonem oraz pochodzącym z Niemiec miliarderem Peterem Thielem (jednym z głównych sponsorów kariery politycznej J.D. Vance'a), impreza z Billem Gatesem oraz spotkania z brytyjskim księciem Andrzejem. W dokumentach księgowych figurują również wzmianki o zapłacie dla jednej z kobiet za "masaż dla Andrzeja".



"Każdy Amerykanin powinien mieć jasność, że Jeffrey Epstein przyjaźnił się z jednymi z najpotężniejszych i najbogatszych ludzi na świecie. Każdy nowy dokument dostarcza nowych informacji" - napisała w oświadczeniu rzeczniczka Demokratów z komisji nadzoru, Sara Guerrero.

"Demokraci z komisji nadzoru nie ustaną, dopóki nie zidentyfikujemy wszystkich współwinnych haniebnych zbrodni Epsteina. Najwyższy czas, aby prokurator generalna Bondi ujawniła już wszystkie dokumenty" - wezwała.

Reakcje i zaprzeczenia

Choć kontakty Epsteina z Billem Gatesem i księciem Andrzejem były już wcześniej znane, nowe dokumenty rzucają światło na relacje z Elonem Muskiem.

W 2023 roku Musk został wezwany przez władze Amerykańskich Wysp Dziewiczych w związku z podejrzeniami o korzystanie z porad finansowych Epsteina, czemu stanowczo zaprzeczył. Sam Musk twierdził również, że w aktach Epsteina znajdują się informacje dotyczące Donalda Trumpa, co miałoby być powodem nieujawnienia wszystkich dokumentów.

To już trzecia partia dokumentów przekazanych Kongresowi. Wcześniejsze materiały zawierały m.in. album z 50. urodzin Epsteina, w którym znalazła się kartka z podpisem Donalda Trumpa i sugestiami o wspólnych tajemnicach. Prezydent USA zaprzecza, jakoby był autorem tej notatki, i podjął kroki prawne przeciwko mediom, które informowały o sprawie.