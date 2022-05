W bazylice Świętego Piotra z udziałem papieża Franciszka odbyły się we wtorek uroczystości pogrzebowe emerytowanego watykańskiego sekretarza stanu i dziekana Kolegium Kardynalskiego kardynała Angelo Sodano, który zmarł w piątek w wieku 94 lat.

Kardynał Giovanni Battista Re (L) prowadzi mszę pogrzebową za kardynała Angelo Sodano w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie / VATICAN MEDIA HANDOUT / PAP/EPA

Mszę odprawił dziekan Kolegium Kardynalskiego kard. Giovanni Battista Re. W kazaniu powiedział: Wielu mogło docenić z bliska wysokie poczucie obowiązku kardynała Sodano, zalety jego intelektu i serca, jego wrażliwość wobec celów duszpasterskich działań Kościoła na świecie.

Kardynał Re przypomniał, że od 1968 do 1977 roku ksiądz Sodano, pracując w Sekretariacie Stanu kierowanym przez kardynała Agostino Casarolego, zajmował się relacjami z komunistyczną Europą Wschodnią. Odnotował też, że jako nuncjusz w Chile arcybiskup Sodano uczestniczył w negocjacjach tego kraju z Argentyną w sporze o kanał Beagle.



W koncelebrze było ponad 30 kardynałów i około 40 biskupów, wśród nich emerytowany sekretarz stanu kard. Tarcisio Bertone, następca Angelo Sodano.



Papież, zmagający się nadal z problemami z kolanem, przybył do bazyliki na wózku i odmówił końcową modlitwę za zmarłego.

Papież odmówił końcową modlitwę za zmarłego / RICCARDO ANTIMIANI / PAP/EPA

Kardynał Sodano zmarł w wieku 94 lat

Kardynał Sodano był bliskim wieloletnim współpracownikiem św. Jana Pawła II i zawsze bardzo wpływową postacią za jego pontyfikatu.



Urodził się w 1927 roku w Piemoncie na północy Włoch.



Otrzymał tytuł doktora teologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego i prawa kanonicznego na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Był też absolwentem Papieskiej Akademii Kościelnej, kształcącej dyplomatów Watykanu.



W dyplomacji Stolicy Apostolskiej pracował od 1962 roku; najpierw był sekretarzem nuncjatur w kilku krajach Ameryki Południowej. W 1968 roku wrócił do Watykanu.

Trumna podczas mszy pogrzebowej za kard. Angelo Sodano w Bazylice św. Piotra w Watykanie / VATICAN MEDIA HANDOUT / PAP/EPA

Od 1977 do 1988 roku roku był nuncjuszem apostolskim w Chile, gdy krajem tym rządził dyktator Augusto Pinochet.



Następnie objął stanowisko sekretarza do spraw kontaktów z państwami w Sekretariacie Stanu, czyli szefa dyplomacji.



W 1991 roku z nominacji Jana Pawła II został sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej po tym, gdy na emeryturę odszedł kardynał Casaroli. Rok później Angelo Sodano otrzymał od polskiego papieża nominację kardynalską. Sekretarzem stanu był do końca pontyfikatu Jana Pawła II, a także przez ponad rok - Benedykta XVI. Rezygnację złożył w 2006 roku. Od 2005 do 2019 roku był dziekanem Kolegium Kardynalskiego.