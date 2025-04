Güler Erdoğan, była Miss Europy z Turcji zginęła w tragicznym wypadku 1 kwietnia. Kobieta miała spaść z wiaduktu, a niektóre media informują, że uciekała przed policją.

27-letnia Erdoğan zginęła w tureckim mieście Giresun, do którego przyjechała, by świętować Eid Al Fitr (islamskie Święto Przerwania Postu). W nocy modelka opuściła imprezę, na której się bawiła, wsiadła do samochodu i odjechała.

CNN Turk podaje, że kobieta została zatrzymana przez policję i przebadana na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Okazało się, że była nietrzeźwa - podają media.

Erdoğan miała porzucić samochód i uciec pieszo. Modelka spadła z wysokiego wiaduktu, została potrącona przez samochód i zginęła na miejscu, co stwierdziły przybyłe na miejsce służby.