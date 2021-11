Przebywający w Centralnym Szpitalu Wojskowym (UVN) prezydent Milosz Zeman udzielił pierwszego wywiadu od hospitalizacji 10 października br. Rozmawiał przez telefon z radiem Frekvence 1. „Czuję się lepiej niż zwykle” - stwierdził i zapowiedział, że planuje mianować na nowego premiera Petra Fialę.

Milosz Zeman / Jiri Ovcacek / Twitter / PAP/CTK

Z liderem prawicowej Obywatelskiej Partii Demokratycznej (ODS) Fialą, który razem z posłami czterech innych partii dysponuje większością 108 mandatów w nowej Izbie Poselskiej, prezydent ma rozmawiać telefonicznie w sobotę. W piątek rozmawiał telefonicznie z premierem Andrejem Babiszem, który podtrzymał swoją decyzję o nietworzeniu rządu.



Andrej Babisz nie jest zainteresowany objęciem stanowiska premiera, powiedział mi przed chwilą przez telefon. Powód jest dość prosty - nikt nie chce z nim negocjować - wyjaśnił na antenie radia prezydent. Stwierdził też, że czuje się zupełnie normalnie, a ponieważ się nie forsuje, to lepiej niż zwykle. Zwrócił uwagę, że nie pali papierosów od miesiąca. Nie mówię, że to wytrzymam, ale miesiąc to dość długi czas - powiedział Zeman.

"Muszą być rozczarowani jego stanem zdrowia"

Prezydent stwierdził, że zapoznał się z programami wszystkich partii politycznych i ma zamiar spotkać się 8 i 9 października z liderami wszystkich partii, które dostały się do nowej Izby Poselskiej. Prezydent stwierdził także, że senatorowie, którzy planowali uruchomić art. 66 czeskiej konstytucji pozwalający na pozbawienie głowy państwa urzędu, muszą być rozczarowani stanem jego zdrowia.



Babisz po rozmowie z prezydentem i po jego wywiadzie powiedział dziennikarzom, że Zeman funkcjonuje normalnie, mówi normalnie. Przywołał też ocenę autora wywiadu, który po rozmowie stwierdził, że był to "stary prezydent Zeman".



Czeski prezydent poprzedni raz udzielił wywiadu 22 sierpnia br. Od 10 października jest w UVN. Początkowo przebywał na oddziale intensywnej terapii, w czwartek trafił na standardowy oddział rehabilitacji. O stanie jego zdrowia ma wypowiedzieć się konsylium lekarskie powołane przez lekarza prowadzącego i dyrektora UVN Miroslava Zavorala, które zebrało się w piątek po raz pierwszy. Nie poinformowano o wynikach jego pracy.