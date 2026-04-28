Immunitety polskich europosłów są zdejmowane jeden po drugim, a na celowniku znalazły się przede wszystkim osoby związane z Prawem i Sprawiedliwością oraz Konfederacją. To właśnie PiS – jak podkreśla Dariusz Joński – jest jedyną partią, której politycy mają tak dużą liczbę odebranych immunitetów w historii Parlamentu Europejskiego.

Parlament Europejski we wtorek zagłosował za uchyleniem immunitetów europosłom PiS Danielowi Obajtkowi i Patrykowi Jakiemu, a także reprezentującemu Konfederację Korony Polskiej Grzegorzowi Braunowi i Tomaszowi Buczkowi z Konfederacji. Z kolei wczoraj poinformowano, że do PE wpłynął wniosek o uchylenie immunitetu Mariuszowi Kamińskiemu.

Obajtek: blokowanie prasy

Zarzuty wobec Daniela Obajtka, byłego prezesa Orlenu, a dziś europosła PiS dotyczą blokowania dystrybucji tygodnika "NIE" na stacjach Orlenu po kontrowersyjnej okładce z papieżem Janem Pawłem II. Obajtek nie zamierza się tłumaczyć, wręcz przeciwnie - otwarcie przyznaje się do swojej decyzji.

Jestem dumny, że podjąłem decyzję, żeby jedno wydanie tego haniebnego pisma (...) zostało wycofane ze stacji. W tym momencie składa mi się wniosek o odebranie immunitetu i ten lewacki parlament odbiera mi immunitet - komentował europoseł PiS.

Europoseł PiS przypomniał, że zgodnie z Kodeksem karnym, za obrazę uczuć religijnych grozi grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności i to tygodnikowi "NIE" powinno się postawić zarzuty.

Jaki: Pegasus

Patryk Jaki, kolejny z europosłów PiS, mierzy się z prywatnym aktem oskarżenia złożonym przez sędziego Igora Tuleyę. Sprawa dotyczy rzekomego zatwierdzania inwigilacji systemem Pegasus.

To jest taka tradycja, można powiedzieć, że w każdej kadencji PE muszę mieć ściągany immunitet. Poprzedni miałem ściągany za to, że polubiłem oficjalny spot PiS, który pokazywał prawdziwe sceny przemocy migrantów. I to była rzekomo mowa nienawiści. Toczy się w tej sprawie proces, grozi mi do trzech lat więzienia - powiedział.

Braun i Buczek: kolejne kontrowersje Konfederacji

Nie mniej burzliwie jest wokół Grzegorza Brauna z Konfederacji Korony Polskiej. To już czwarty raz, gdy Parlament Europejski uchyla mu immunitet - tym razem za blokowanie drogi dojazdowej podczas obchodów rocznicy masakry w Jedwabnem. W tle są kolejne wnioski prokuratury o zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Brauna.

Tych postępowań, które toczą się w polskiej prokuraturze i w sądach przeciwko panu Braunowi (jest tyle), że trudno nawet zliczyć liczbę zarzutów - podkreśla europoseł KO Michał Wawrykiewicz.

Do grona polityków z odebranym immunitetem dołączył także Tomasz Buczek, również z Konfederacji. W jego przypadku chodzi o incydent podczas wieczoru wyborczego, kiedy miał brutalnie wyrwać megafon krytykującej go uczestniczce.

PiS rekordzistą w Europie

Nie ma niestety drugiej takiej partii w Europie, której politycy mają tyle zdjętych immunitetów w Parlamencie Europejskim. Jest to jeden wielki wstyd. Jeśli policzymy wszystkich, od początku kadencji, to jest już prawie 30 proc. całego składu delegacji - skomentował europoseł KO Dariusz Joński.

Na horyzoncie pojawiają się już kolejne wnioski o uchylenie immunitetu. W komisji ds. prawnych JURI rusza procedura wobec europosła PiS Mariusza Kamińskiego. Chodzi o działania z czasów, gdy kierował Centralnym Biurem Antykorupcyjnym i prowadził śledztwo przeciwko Jolancie i Aleksandrowi Kwaśniewskim.

Sytuacja jest jednoznaczna. Obiecaliśmy jako koalicja 15 października, że będziemy rozliczali Prawo i Sprawiedliwość z ich złodziejstwa i z ich przekrętów, i to się właśnie dzieje - zapowiedział europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek.