13 milionów dolarów miało kosztować sprowadzenie do Angoli reprezentacji Argentyny z Leo Messim na czele. Towarzyski mecz gospodarzy z mistrzami świata w piątek w Luandzie ma uświetnić obchody 50. rocznicy uzyskania przez Angolę niepodległości.

Leo Messi i spółka trenują w Hiszpanii przed meczem z Angolą / MARCIAL GUILLEN / PAP/EPA

Angola, podobnie jak Polska, świętuje niepodległość 11 listopada, jednak oficjalne uroczystości rozpoczęły się już w środę od podniesienia ogromnej flagi na Placu Republiki w obecności prezydenta Joao Lourenco.

Jednym z ich głównych punktów ma być piątkowy mecz, który rozegrany zostanie na Stadionie 11 Listopada, nazwanym na cześć dnia niepodległości.

Angola zrzuciła kolonialne jarzmo Portugalii 11 listopada 1975 roku, ale szybko wdała się w wyniszczającą wojnę domową, która pochłonęła prawie milion ofiar i zakończyła się dopiero w 2002 roku.

Bogaty w ropę kraj, położony w południowo-zachodniej Afryce nad Atlantykiem, liczy prawie 37 mln ludności, a terytorialnie jest cztery razy większy od Polski. Rządzi w niej jedna partia - Ludowy Ruch Wyzwolenia Angoli (PRU).