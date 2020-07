Ostatniej nocy, po długich negocjacjach, wypracowaliśmy ramy możliwego porozumienia. To krok naprzód dający nadzieję, że dziś uda się osiągnąć porozumienie - powiedziała kanclerz Niemiec Angela Merkel.

Poniedziałek jest czwartym dniem szczytu unijnego w Brukseli. W nocy toczyły się trudne negocjacje w sprawie kształtu funduszu odbudowy.



"Ostatniej nocy, po długich negocjacjach, wypracowaliśmy ramy możliwego porozumienia. To krok naprzód i daje nadzieję, że dziś uda się osiągnąć porozumienie, a przynajmniej, że porozumienie jest możliwe" - powiedziała Merkel po przybyciu na miejsce posiedzenia Rady Europejskiej.



Kanclerz wskazała, że trudne negocjacje będą kontynuowane. "Wyjątkowe sytuacje wymagają wyjątkowych wysiłków" - podkreśliła.



W poniedziałek nad ranem szef Rady Europejskiej Charles Michel przedstawił unijnym przywódcom nową propozycję dotyczącą funduszu odbudowy i zawiesił posiedzenie do godz. 16.





Do tego czasu Michel ma przygotować nową wersję liczącego ponad 60 stron dokumentu negocjacyjnego, który opisuje szczegółowo, jakie mają być kwoty i zasady wydawania pieniędzy z funduszu odbudowy i wieloletniego budżetu UE. Podstawą do kompromisu ma być - według informacji - 390 mld euro w grantach w funduszu odbudowy i zmniejszone rabaty dla głównych płatników.



W niedzielę "oszczędni" - Austria, Holandia, Szwecja i Dania, do których dołączyła Finlandia - odrzucili kompromis , który zakładał, że w funduszu na odbudowę gospodarki będzie o 100 mld euro w grantach mniej, niż chciała KE. Domagali się cięcia grantów do 350 mld euro, ale Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania i inni optowali przy liczbie wskazanej przez Michela, czyli 400 mld euro.

Decydująca faza rozmów

Szefowa KE Ursula Von der Leyen powiedziała, że rozmowy wkraczają teraz w decydującą fazę. Oprócz kształtu Funduszu Odbudowy unijnych gospodarek w związku z pandemią - pozostały do rozwiązania takie kwestie jak: warunkowość klimatyczna i uzależnienie funduszy UE od przestrzegania praworządności. To dwie bardzo istotne sprawy dla polskich władz.

W warunkowości klimatycznej chodzi o dostęp do 8 mld euro z Funduszu Transformacji dla regionów górniczych, który ma być uwarunkowany przyjęciem celu neutralności klimatycznej w 2050 roku. Polska jest jedynym krajem Unii, który tego celu jeszcze nie zadeklarował, a jednocześnie chce korzystać z pieniędzy, które mają służyć osiągnięciu tego celu. W kwestii praworządności Polska i Węgry nie chcą zapisów o uzależnieniu budżetu od respektowania państwa prawa. Wielu unijnych przywódców nie zamierza jednak z tego zrezygnować.





Rekordowo długi szczyt unijny

Od 2000 roku, czyli szczytu w Nicei, który podobnie jak obecny trwał 4 dni - jest to najdłuższy szczyt Unii Europejskiej. A decyzje muszą zapaść jeszcze w trzech kluczowych sprawach: wysokości unijnego budżetu, sposobu zarządzania Funduszem Odbudowy i powiązania unijnych środków z przestrzeganiem zasad praworządności.

W niedzielę w mniejszych grupach podejmowane były próby przełamania impasu w sprawie planu odbudowy po koronakryzysie - przywódcy Francji, Niemiec, Grecji i Hiszpanii z jednej strony, liderzy Holandii, Dani i Szwecji oraz państw bałtyckich z drugiej.



Kanclerz Austrii Sebastian Kurz ocenił, że do kompromisu wcale nie jest blisko. Wierzę, że możemy mieć porozumienie na tym szczycie. Ale, mimo że to już trzeci dzień, wciąż przed nami daleka droga - przyznał.