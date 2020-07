Przywódcy Francji, Niemiec, Grecji i Hiszpanii z jednej strony, liderzy Holandii, Dani i Szwecji oraz państw bałtyckich z drugiej - na szczycie UE w Brukseli w mniejszych grupach podejmowane są próby przełamania impasu w sprawie planu odbudowy po koronakryzysie. Tzw. oszczędni chcą mniejszej sumy grantów.

Wznowienie obrad z udziałem wszystkich 27 liderów krajów UE było planowane jest na godz. 16 / FRANCOIS LENOIR / POOL / AFP / PAP/EPA

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel chce najpierw wypracować wstępną przynajmniej zgodę w sprawie zrębów funduszu odbudowy, który ma wynosić 750 mld euro, a dopiero potem przedstawić zrewidowaną propozycję na piśmie - wynika z informacji przekazywanych przez dyplomatów. Belg najpierw spotkał się w niedzielne popołudnie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Następnie cała czwórka udała się na rozmowy z premierami: Włoch Giuseppe Conte, Grecji Kyriakosem Micotakisem oraz Portugalii Antonio Costą. Państwa te opowiadają się za tym, by w planie odbudowy jak największa część środków stanowiła bezzwrotne granty. Francusko-niemieckie porozumienie, na którym opierała się propozycja KE przewiduje, że będzie to 500 mld euro, a dodatkowe 250 mld miałyby mieć formę pożyczek.



Takim proporcjom sprzeciwiają się Dania, Austria, Holandia i Szwecja, które - jak podają źródła unijne - chciałyby teraz, żeby granty wynosiły mniej niż 400 mld euro. Liderzy tych krajów spotkali się w niedzielę po południu z przywódcami Łotwy, Estonii i Litwy, którzy - choć nie podzielali entuzjazmu co do cięć - nie mieli nic przeciwko ostrzejszym warunkom dotyczącym wydawania pieniędzy.



Negocjacje trwają. Z jednej strony mamy zdecydowaną większość krajów, w tym największe Niemcy, Francję, Hiszpanię i Włochy, które bronią instytucji europejskich i projektu europejskiego, z drugiej kilka krajów określanych jako "oszczędne" - opisywał na Twitterze szef włoskiego rządu Conte.



Kanclerz Austrii Sebastian Kurz ocenił, że do kompromisu wcale nie jest blisko. Wierzę, że możemy mieć porozumienie na tym szczycie. Ale, mimo że to już trzeci dzień, wciąż przed nami daleka droga - przyznał.

Polska sprzeciwia się zapisowi, który dotyczy powiązania wypłat z praworządnością