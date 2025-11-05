Na wybrzeżu Morza Kaspijskiego w obwodzie mangystauskim w Kazachstanie ponownie dochodzi do masowego pomoru fok kaspijskich. W ciągu ostatnich kilku dni lokalne władze odnotowały co najmniej 112 martwych zwierząt. Informacje te przekazała służba prasowa Departamentu Ekologii regionu, która prowadzi badania i pobiera próbki wody na długim odcinku wybrzeża. Wyniki analiz nie zostały jeszcze opublikowane.

Masowy pomór fok kaspijskich na wybrzeżu Morza Kaspijskiego / Denis Abramov/Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM / East News

Na wybrzeżu Morza Kaspijskiego odnotowano kolejny masowy pomór miejscowego gatunku foki.

Nie wiadomo, co zabija zwierzęta, ale niektórzy podejrzewają, że winne są przedsiębiorstwa naftowe lub aktywność militarna Rosjan.

Foka kaspijska to endemiczny gatunek Morza Kaspijskiego.

To kolejny taki przypadek w tym rejonie. W ubiegłym roku, również na przełomie października i listopada, znaleziono tam ponad tysiąc martwych fok - przypomniał portal Radio Swoboda.

Przyczyna pomoru pozostaje nieznana. Urzędnicy podkreślają, że zarówno badania wody, jak i analizy patoanatomiczne ciał zwierząt wymagają czasu.

Ekolodzy oraz część mieszkańców regionu podejrzewają, że masowe śnięcia mogą mieć związek z działalnością okolicznych przedsiębiorstw naftowych. Firmy te stanowczo zaprzeczają oskarżeniom. Pojawiają się także głosy, że do zanieczyszczenia Morza Kaspijskiego przyczynia się aktywność militarna Rosji, w tym wystrzeliwanie rakiet z okrętów Flotylli Kaspijskiej w kierunku Ukrainy.

Gatunek foki, który nie występuje nigdzie indziej

Właściwa nazwa fok żyjących w Morzu Kaspijskim to Nerpa kaspijska. Jest to gatunek endemiczny tego zbiornika. Samice osiągają długość do 140 cm, samce do 150 cm, a waga dorosłych osobników może sięgać 86 kg. Gatunek ten jest drapieżnikiem i bywa, że dochodzi do pogryzień ludzi na plażach. Nerpa kaspijska jest zagrożona wyginięciem, a szacunki dotyczące jej populacji są bardzo rozbieżne - od 70 do nawet 300 tysięcy osobników.

Morze Kaspijskie to największe jezioro świata, bezodpływowy zbiornik słonej wody, którego powierzchnia - mimo postępujących zmian klimatycznych - wciąż przewyższa powierzchnię Polski. Jego linia brzegowa liczy około 6,6 tys. km, a dostęp do akwenu mają Turkmenistan, Iran, Kazachstan, Azerbejdżan i Rosja. Do Morza Kaspijskiego wpada ponad 130 rzek, w tym Wołga i Ural.