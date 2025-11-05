Na wybrzeżu Morza Kaspijskiego w obwodzie mangystauskim w Kazachstanie ponownie dochodzi do masowego pomoru fok kaspijskich. W ciągu ostatnich kilku dni lokalne władze odnotowały co najmniej 112 martwych zwierząt. Informacje te przekazała służba prasowa Departamentu Ekologii regionu, która prowadzi badania i pobiera próbki wody na długim odcinku wybrzeża. Wyniki analiz nie zostały jeszcze opublikowane.
To kolejny taki przypadek w tym rejonie. W ubiegłym roku, również na przełomie października i listopada, znaleziono tam ponad tysiąc martwych fok - przypomniał portal Radio Swoboda.
Przyczyna pomoru pozostaje nieznana. Urzędnicy podkreślają, że zarówno badania wody, jak i analizy patoanatomiczne ciał zwierząt wymagają czasu.
Ekolodzy oraz część mieszkańców regionu podejrzewają, że masowe śnięcia mogą mieć związek z działalnością okolicznych przedsiębiorstw naftowych. Firmy te stanowczo zaprzeczają oskarżeniom. Pojawiają się także głosy, że do zanieczyszczenia Morza Kaspijskiego przyczynia się aktywność militarna Rosji, w tym wystrzeliwanie rakiet z okrętów Flotylli Kaspijskiej w kierunku Ukrainy.
Właściwa nazwa fok żyjących w Morzu Kaspijskim to Nerpa kaspijska. Jest to gatunek endemiczny tego zbiornika. Samice osiągają długość do 140 cm, samce do 150 cm, a waga dorosłych osobników może sięgać 86 kg. Gatunek ten jest drapieżnikiem i bywa, że dochodzi do pogryzień ludzi na plażach. Nerpa kaspijska jest zagrożona wyginięciem, a szacunki dotyczące jej populacji są bardzo rozbieżne - od 70 do nawet 300 tysięcy osobników.
Morze Kaspijskie to największe jezioro świata, bezodpływowy zbiornik słonej wody, którego powierzchnia - mimo postępujących zmian klimatycznych - wciąż przewyższa powierzchnię Polski. Jego linia brzegowa liczy około 6,6 tys. km, a dostęp do akwenu mają Turkmenistan, Iran, Kazachstan, Azerbejdżan i Rosja. Do Morza Kaspijskiego wpada ponad 130 rzek, w tym Wołga i Ural.