Ukraina została oficjalnie partnerem Połączonych Sił Ekspedycyjnych (JEF) – poinformowało brytyjskie ministerstwo obrony. Decyzja zapadła podczas spotkania ministrów obrony jedenastu państw członkowskich w norweskim Bodoe, z udziałem ukraińskiego ministra Denysa Szmyhala.

Ukraina dołącza do północnoeuropejskiego sojuszu obronnego JEF. Na zdjęciu ministrowie obrony państw członkowskich / EPA/FREDRIK VARFJELL / PAP

Ukraina została partnerem sojuszu państw zajmujących się bezpieczeństwem w regionie Europy Północnej.

Szef brytyjskiego MON-u podkreślił, że to wyraźny sygnał dla Putina, iż jego agresja nie pozostanie bez odpowiedzi.

Ukraińcy chcą dzielić się swoimi doświadczeniami z walki czy uczestniczyć we wspólnych manewrach.

Szef brytyjskiego resortu obrony John Healey podkreślił, że rozszerzenie JEF o Ukrainę to wyraźny sygnał dla Władimira Putina: "Twoja agresja spotka się z naszą siłą". W ocenie Londynu, partnerstwo z Kijowem wzmocni bezpieczeństwo regionu Morza Bałtyckiego i Dalekiej Północy, szczególnie w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej, wykorzystania dronów, medycyny pola walki oraz walki z dezinformacją. Planowane są także szkolenia JEF dla ukraińskich żołnierzy.

Minister Szmyhal zadeklarował, że Ukraina jest gotowa dzielić się swoim doświadczeniem, m.in. w zakresie przeciwdziałania wojnie hybrydowej i prowadzenia ataków dalekiego zasięgu. Zapowiedział również udział ukraińskich sił w przyszłych manewrach JEF.

Czym jest sojusz JEF?

Joint Expeditionary Force (JEF) to wielonarodowy sojusz wojskowy utworzony w 2018 roku z inicjatywy Wielkiej Brytanii. Jego głównym celem jest szybkie reagowanie na zagrożenia militarne i kryzysy w regionie Europy Północnej, w szczególności w rejonie Morza Bałtyckiego i Północnego.

W jego skład wchodzą: Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Łotwa, Litwa, Holandia, Norwegia, Szwecja, Ukraina oraz Wielka Brytania, która przewodniczy sojuszowi.

Sojusz nie jest formalnie częścią NATO, ale ściśle z nim współpracuje.