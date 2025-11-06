COP30 - światowi liderzy będą rozmawiać o klimacie

COP30, czyli 30. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), odbędzie się w dniach 6-21 listopada 2025 roku w Belém, w Brazylii. To jedno z najważniejszych globalnych wydarzeń dotyczących polityki klimatycznej, podczas którego światowi liderzy, naukowcy, organizacje pozarządowe i przedstawiciele biznesu będą negocjować kolejne kroki w walce ze zmianami klimatu.

Główne cele COP30 to m.in. ocena postępów w realizacji Porozumienia paryskiego, wyznaczenie nowych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz wsparcie finansowe dla krajów najbardziej narażonych na skutki zmian klimatu.

Wybór Brazylii jako kraju-gospodarza Konferencji nie jest przypadkowy. W czwartek, podczas szczytu światowych liderów w Belém - nazywanego bramą do Amazonii - Brazylia zainaugurowała nową inicjatywę mającą na celu ochronę lasów tropikalnych. Nowy fundusz ma nagradzać kraje skutecznie powstrzymujące wylesianie - jeden z podstawowych problemów związanych z ochroną klimatu i szczególnie jaskrawie widoczny w Brazylii. Fundusz może przekazywać nawet 4 miliardy dolarów rocznie do 74 państw, w których znajdują się największe obszary lasów tropikalnych i subtropikalnych, m.in. Amazonia, Atlantycki Las Deszczowy, Basen Konga, region Mekongu i wyspa Borneo.

Pierwszą inwestycję - miliard dolarów - ogłosił prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva. Do inicjatywy dołączyły już m.in. Kolumbia, Ghana, Demokratyczna Republika Konga, Indonezja i Malezja. Wśród potencjalnych inwestorów są Niemcy, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Francja, Norwegia i Wielka Brytania.

Dziś, 6 listopada liderzy światowi gromadzą się w Belém, by nadać kierunek przyszłym dyskusjom w kwestiach klimatycznych.

Kim jest Raoni Metuktire?

Raoni Metuktire to jeden z najbardziej znanych na świecie przywódców rdzennych ludów Amazonii, a także symbol walki o ochronę lasów deszczowych i praw ludności rdzennej w Brazylii.

Urodził się około 1930 roku i należy do ludu Kayapó, zamieszkującego tereny Amazonii w Brazylii. Od wielu lat pełni funkcję wodza swojej społeczności. Jest rozpoznawalny m.in. dzięki charakterystycznej tradycyjnej, dużej, drewnianej płytce (labretowi) w dolnej wardze, która jest elementem kultury Kayapó.

Raoni od dekad angażuje się w działania na rzecz ochrony Amazonii przed wylesianiem, nielegalnym wydobyciem surowców i niszczeniem środowiska. Współpracował z wieloma organizacjami międzynarodowymi oraz znanymi osobistościami, m.in. ze Stingiem, który wsparł jego kampanię na rzecz ochrony lasów deszczowych. Wielokrotnie występował na forum ONZ, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji międzynarodowych, apelując o wsparcie dla rdzennych społeczności i ochronę środowiska naturalnego Amazonii.

Z Macronem rozmawiał nie po raz pierwszy. W 2019 roku Raoni wraz z trzema innymi wodzami ludów Amazonii wizytował Pałac Elizejski, gdzie dyskutowano o ratowaniu amazońskiego rezerwatu Xingu. To jeden z największych i najważniejszych rezerwatów rdzennych ludów w Brazylii, położony w stanie Mato Grosso, w środkowej części kraju. Obszar boryka się z presją ze strony rolnictwa, wylesiania, nielegalnego rybołówstwa i zmian klimatycznych oraz zanieczyszczania.

W 2024 roku Emmanuel Macron odznaczył wodza Raoni Metuktire Orderem Narodowym Legii Honorowej. To najbardziej znaczące odznaczenie przyznawane przez Francję.