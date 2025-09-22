Francja uznaje państwo palestyńskie - ogłosił na szczycie ONZ poświęconym rozwiązaniu konfliktu między Izraelem a Palestyną w Nowym Jorku prezydent Francji Emmanuel Macron.

Prezydent Francji Emmanuel Macron / /CHRISTOPHE PETIT TESSON / PAP/EPA

Nowojorski szczyt Organizacji Narodów Zjednoczonych, który rozpoczął się w poniedziałek, jest poświęcony dwupaństwowemu rozwiązaniu izraelsko-palestyńskiego konfliktu, który od października 2023 roku eskalował i obecnie przerodził się w jednej z najbardziej krwawych konfliktów na świecie.

W czasie konferencji Francja za sprawą słów prezydenta tego kraju Emmanuela Macrona uznała niepodległość Palestyny. Wyraził on przekonanie, że jest to rozwiązanie, które przyczyni się do pokoju między Palestyńczykami i Izraelczykami.

Należy otworzyć tę drogę do pokoju - powiedział Macron.

W niedzielę zrobiła to już m.in. Wielka Brytania. Władze Izraela sprzeciwiają się tym decyzjom. W konferencji weźmie udział także prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas, który połączy się zdalnie. To efekt odmowy przyznania mu wizy przez Stany Zjednoczone.