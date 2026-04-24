Do Izraela dotarła pierwsza grupa imigrantów z indyjskiej społeczności Bnej Menasze, uznającej się za potomków jednego z dziesięciu zaginionych plemion Izraela. W ramach izraelskiej operacji "Skrzydła Świtu" do 2030 roku na północy kraju ma zamieszkać łącznie 6 tys. osób z tej grupy.

Członkowie społeczności Bnej Menasze na lotnisku Ben Guriona w Izraelu, 23 kwietnia 2026 r. / JACK GUEZ / AFP / East News

Imigranci z Indii w Izraelu. Początek nowego rozdziału?

W czwartek do Izraela przyleciała pierwsza grupa 240 członków społeczności Bnej Menasze. To początek operacji "Skrzydła Świtu", której celem jest osiedlenie do 2030 roku aż 6 tys. osób z tej grupy na północy kraju.

W najbliższych tygodniach planowany jest przyjazd kolejnych około 600 imigrantów. Cała społeczność Bnej Menasze liczy obecnie około 10 tys. osób.

Kim są Bnej Menasze? Historia i pochodzenie

Bnej Menasze to społeczność żyjąca w północno-wschodnich Indiach, głównie w stanach Manipur i Mizoram. Uważają się za potomków plemienia, które zostało wygnane z północnego Królestwa Izraela przez Asyryjczyków w VIII wieku p.n.e. po zdobyciu Samarii.

Asyryjczycy stosowali politykę masowych deportacji podbitych ludów, by zapobiec buntom. Taki los spotkał też dużą część mieszkańców północnego państwa izraelskiego, zamieszkiwanego przez 10 z 12 plemion izraelickich. Grupa ta nazywana jest często "dziesięcioma zaginionymi plemionami Izraela", ponieważ jej dalszy los nie jest dokładnie znany.

Od pokoleń przekazują swoim dzieciom opowieści o wędrówce przodków ze starożytnego Bliskiego Wschodu przez Azję, aby znaleźć schronienie w dżungli.

Motywacje do migracji: Religia i nowe możliwości

Jeden z członków Bnej Menasze w rozmowie z "New York Times" przekazał, że społeczność wierzy w Torę. Choć religia odgrywa kluczową rolę w decyzji o przeprowadzce, nie jest to jedyny powód. Jak się okazuje, średni dochód na mieszkańca w Manipurze jest ponad 40 razy niższy niż w Izraelu.

Chcemy wyjechać do Izraela, w 90 proc. ze względu na naszą religię, ale tak, inne rzeczy też są tam lepsze - na przykład edukacja - przyznał Ngamthenlal, nauczyciel hebrajskiego, w rozmowie z amerykańską prasą.

Dziedzictwo i tradycje. Ślady judaizmu w Indiach

Bnej Menasze w Indiach są zaliczani do ludu Kuki. Posługują się językami z rodziny tybetańsko-birmańskiej, a ich tradycyjne pochodzenie wiązane jest z terenami dzisiejszych Chin.

W latach 70. XX wieku para izraelskich antropologów odwiedziła północno-wschodnie Indie i zauważyła, że niektóre zwyczaje tej społeczności przypominają praktyki judaistyczne.

Śpiewane w grupie pieśni miały znajomą melodię, a opowieści zdawały się przywoływać ucieczkę z Egiptu - relacjonowała amerykańska prasa. To odkrycie stało się impulsem do poszukiwania korzeni w starożytnym Izraelu.