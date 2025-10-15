Polska dyplomacja z nadzieją patrzy na dalsze zwolnienia więźniów politycznych na Białorusi. Po niedawnej serii uwolnień, w tym obywateli Polski, trwają intensywne rozmowy na linii Waszyngton-Mińsk. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki twierdzi, że kolejne dobre wiadomości mogą nadejść już wkrótce.
- Polska i USA prowadzą intensywne działania dyplomatyczne na rzecz uwolnienia więźniów politycznych na Białorusi.
- Ostatnie negocjacje doprowadziły do uwolnienia 52 osób, w tym obywateli Polski i współpracowników niezależnych mediów.
- Sytuacja wielu więźniów, w tym Andrzeja Poczobuta, wciąż pozostaje trudna, ale dyplomaci wyrażają nadzieję na kolejne pozytywne zmiany w najbliższych miesiącach.
- Więcej najnowszych informacji ze świata polityki i dyplomacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki podczas wizyty w Waszyngtonie spotkał się z Johnem Coale’em - specjalnym wysłannikiem prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, odpowiedzialnym za negocjacje z władzami Białorusi. Rozmowy dotyczyły między innymi sytuacji więźniów politycznych przetrzymywanych przez reżim Aleksandra Łukaszenki.
Bosacki w swoim wpisie w serwisie X podkreślił, że John Coale odegrał kluczową rolę w wynegocjowaniu ostatnich uwolnień. "Liczymy na kolejne dobre wiadomości już niedługo" - napisał polski dyplomata, nie kryjąc optymizmu co do dalszego postępu w sprawie.