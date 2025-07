Polskie Linie Lotnicze LOT wznawiają połączenia z Warszawy i Krakowa do Tel Awiwu - przekazał w środę rzecznik spółki Krzysztof Moczulski. Tym samym przewoźnik dołącza do grona linii, które ponownie będą latać do Izraela. Podróżujący z Krakowa będą mogli udać się do Tel Awiwu od 3 sierpnia. Jeszcze szybciej, bo w czwartek 31 lipca, spółka uruchamia rejsy z Warszawy.

PLL LOT wznawia połączenia z Tel Awiwem / Shutterstock Zobacz również: Wizz Air zawiesza loty do Izraela i Jordanii

​Ewakuacja z Izraela kontynuowana. Kiedy kolejny lot?

Pierwsza grupa ewakuowanych Polaków już w Warszawie

​Ewakuacja z Izraela do Polski. Wróciło 65 polskich obywateli Po tym, gdy na początku maja jemeńscy rebelianci Huti zaatakowali rakietą lotnisko Ben Guriona w Tel Awiwie, będące głównym międzynarodowym portem lotniczym Izraela, większość linii lotniczych - w tym także LOT - ogłosiła zawieszenie połączeń do Izraela. Ostatni rejs do Tel Awiwu PLL LOT zrealizowały 4 maja. LOT wznawia połączenia z Izraelem. Pierwszy rejs jeszcze w lipcu Na przełomie lipca i sierpnia polscy turyści będą mogli jednak ponownie odwiedzić izraelski Tel Awiw, o czym poinformował rzecznik spółki Krzysztof Moczulski. Wznawiamy wszystkie nasze połączenia do Izraela, począwszy od czwartkowego wieczornego rejsu z Warszawy do Tel Awiwu - przekazał. Jak dodał, na 3 sierpnia zaplanowany jest wieczorny lot z Krakowa do Tel Awiwu. Połączenia mają być wykonywane Boeingami 737 MAX. LOT tym samym dołączył do innych zagranicznych linii lotniczych, które wykonują już połączenia do Izraela. To m.in. Air France, Ethiopian Airlines, Flydubai, Smartwings, United Airlines, Uzbekistan Airways. Od 1 sierpnia loty ma wznowić także Lufthansa i Austrian Airlines. Polskie Linie Lotnicze LOT są 11. najstarszą linią lotniczą na świecie - działają od 1929 roku. W ofercie LOT-u są bezpośrednie rejsy dalekodystansowe do portów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Indiach, Japonii i Korei Południowej. Firma obsługuje też bezpośrednie rejsy do wielu europejskich stolic. W ubiegłym roku linia przewiozła 10,7 mln pasażerów. Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,3 proc. udziałów; drugim akcjonariuszem (30,7 proc.) jest Polska Grupa Lotnicza, należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa.