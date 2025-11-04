Po pięciu dekadach pełnych emocji, śmiechu i niezapomnianych przejażdżek, Six Flags America - znany jako "stolica adrenaliny Waszyngtonu" - oficjalnie zakończył działalność. Decyzja o zamknięciu parku rozrywki w Bowie w stanie Maryland wywołała falę wspomnień i wzruszeń wśród fanów tego miejsca.

Six Flags America zamyka się po 50 latach – koniec ery parku rozrywki w Maryland, zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Six Flags America w Maryland został zamknięty po 50 latach działalności.

Decyzja o zamknięciu wynikała z nowej strategii firmy, która uznała park za "niepasujący do długoterminowych planów rozwoju".

Teren o powierzchni 500 akrów (ponad 200 hektarów) zostanie przeznaczony do sprzedaży i potencjalnej przebudowy, a pracownicy otrzymają świadczenia i odprawy.

Koniec pewnej epoki - Six Flags America zamyka podwoje

Po 50 latach działalności Six Flags America w Bowie w stanie Maryland oficjalnie zakończył swoją działalność. Park, który przez dekady był miejscem rodzinnych wycieczek, szkolnych wyjazdów i letnich przygód, stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów rozrywki na mapie wschodnich Stanów Zjednoczonych. Przez lata Six Flags America zyskał miano "stolicy adrenaliny Waszyngtonu", przyciągając miłośników mocnych wrażeń z całego regionu.

Six Flags America słynął z widowiskowych rollercoasterów i ekstremalnych atrakcji. Największą popularnością cieszyły się m.in. Superman: Ride of Steel z imponującym, 60-metrowym spadkiem oraz Joker’s Jinx, który rozpędzał wagoniki od 0 do 100 km/h w zaledwie trzy sekundy. Park był miejscem, gdzie przez lata rodziły się przyjaźnie, a praca w Six Flags była dla wielu nastolatków pierwszym zawodowym doświadczeniem.

W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo wspomnień i podziękowań. "To koniec pewnej epoki", "Byliście częścią naszej rodziny przez lata", "Praca w Six Flags była dla mnie ważną częścią dorastania" - to tylko niektóre z komentarzy, które pojawiły się po ogłoszeniu zamknięcia.

Decyzja biznesowa i przyszłość terenu

W maju bieżącego roku firma Six Flags Entertainment Corporation ogłosiła, że park w Maryland oraz przyległy aquapark Hurricane Harbor zostaną zamknięte po zakończeniu sezonu. Jak tłumaczył prezes firmy, Richard A. Zimmerman, decyzja ta była wynikiem szeroko zakrojonego przeglądu portfolio parków rozrywki. Six Flags America i Hurricane Harbor nie wpisują się w długoterminową strategię rozwoju firmy - podkreślił Zimmerman.

Ogromna działka, na której znajduje się park, zostanie wystawiona na sprzedaż i przeznaczona pod nowe inwestycje. Firma liczy na duże zainteresowanie ze strony deweloperów i zapowiada, że będzie kontynuować działania optymalizujące jej portfolio.

Zmiany w branży rozrywki

Zamknięcie parku to również zmiana dla 70 stałych pracowników, którzy otrzymają świadczenia i odprawy. W lipcu 2024 roku doszło do fuzji dwóch gigantów branży rozrywki - Cedar Fair Entertainment Company i Six Flags Entertainment Corporation, co zaowocowało powstaniem sieci ponad 40 parków w Ameryce Północnej. Six Flags America był jedynym parkiem tej marki w stanie Maryland.

W październiku 2024 roku znany zawodnik futbolu amerykańskiego, Travis Kelce, ogłosił, że inwestuje w Six Flags. Jestem fanem Six Flags od dziecka i cieszę się, że mogę pomóc w tworzeniu wyjątkowych przeżyć dla kolejnych pokoleń - powiedział sportowiec.

Pożegnanie z legendą

Zamknięcie Six Flags America to nie tylko koniec działalności parku, ale także zamknięcie ważnego rozdziału w historii lokalnej społeczności. Dla wielu mieszkańców regionu Bowie i okolic park był miejscem, gdzie powstawały najpiękniejsze wspomnienia z dzieciństwa i młodości. Teraz teren czeka na nowe przeznaczenie, a fani mogą jedynie wspominać lata spędzone na szalonych przejażdżkach i rodzinnych piknikach.