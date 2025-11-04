Gliwice (woj. śląskie) szykują się na prawdziwą rewolucję w świecie rozrywki. Już za kilka lat w mieście powstanie nowoczesny park rozrywki, którego budowa pochłonie ponad 50 milionów euro. To kolejny krok w dynamicznej ekspansji Momentum Leisure – holenderskiego dewelopera, który od lat inwestuje w rozwój rodzinnej rozrywki w Europie Środkowej.

Nowy park rozrywki powstanie w Gliwicach (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Nowy park rozrywki w Gliwicach to będzie czwarty tego typu obiekt Momentum Leisure w Polsce. Firma ma już na swoim koncie trzy popularne parki: w Kownatach, Warszawie i Gdańsku. Tym razem inwestor stawia na zupełnie nową jakość i innowacyjne podejście do tematu.

Jak podkreśla prezes Momentum Leisure, Wouter Dekkers, "firma celuje w odbiorców rodzinnych, ale tym razem z naciskiem na nieco starszą grupę wiekową". Oznacza to, że park w Gliwicach ma być miejscem nie tylko dla najmłodszych, ale również dla młodzieży i dorosłych, którzy szukają emocjonujących atrakcji na najwyższym poziomie.

Lokalizacja nieprzypadkowa

Nowy park powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie centrum handlowego Europa Centralna, co zapewni doskonały dojazd zarówno mieszkańcom regionu, jak i turystom z innych części kraju czy zza granicy. Lokalizacja tuż przy głównych trasach komunikacyjnych sprawia, że obiekt będzie łatwo dostępny dla gości z całej Polski, a także z Niemiec i Czech.

Momentum Leisure już zabezpieczyło teren pod inwestycję oraz pozyskało finansowanie w wysokości 50 milionów euro.

Prace budowlane mają ruszyć pod koniec 2025 roku, a uroczyste otwarcie parku zaplanowano na lato 2027 roku. Infrastruktura powstanie w ciągu około dwóch lat, a projekt ma szansę stać się jednym z najważniejszych punktów na rozrywkowej mapie Europy Środkowej.

Strategia rozwoju

Momentum Leisure nie zwalnia tempa. "Wraz z czwartym parkiem kontynuujemy swoją strategię rozwoju w Polsce, rozszerzając działalność na regiony przygraniczne z Niemcami i Czechami, które łącznie stanowią rynek ponad 40 mln mieszkańców. Dzięki strategicznej lokalizacji trzech istniejących parków i nowego parku w Gliwicach, goście z całej Polski i sąsiednich regionów będą mieli wkrótce w zasięgu zaledwie kilku godzin jazdy samochodem obiekty Momentum Leisure" - czytamy w oficjalnym komunikacie firmy.

To nie koniec ambitnych planów firmy. Momentum Leisure niedawno nabyło także teren w Bukareszcie w Rumunii, gdzie zamierza stworzyć kolejny park rozrywki. Ekspansja na rynki Europy Środkowo-Wschodniej wpisuje się w długofalową strategię rozwoju i budowania silnej pozycji w branży rozrywkowej.

Chociaż szczegóły dotyczące atrakcji, które znajdą się w nowym parku, nie zostały jeszcze ujawnione, już teraz wiadomo, że inwestor stawia na nowoczesność i różnorodność. Park ma być miejscem, w którym każdy - niezależnie od wieku - znajdzie coś dla siebie. Inwestycja w Gliwicach to nie tylko szansa na rozwój lokalnej gospodarki i nowe miejsca pracy, ale także impuls do rozwoju turystyki w regionie.