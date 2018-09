Marine Le Pen, która przewodzi francuskiej skrajnej prawicy, wyraziła w niedzielę zadowolenie z powodu rozpowszechniania się w Europie jej idei politycznych. Oznacza to - jak oceniła - że "powrót narodów" jest nie do powstrzymania.

Marine Le Pen / SEBASTIEN NOGIER / PAP/EPA

Przewodnicząca Zjednoczenia Narodowego (RN), przemawiając we Frejus na południu Francji, mieście kontrolowanym przez jej partię, krytykowała przy tym politykę francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona.

Poruszyła przede wszystkim problemy migracji i bezpieczeństwa. Na Węgrzech, w Austrii, w Polsce i we Włoszech nasze idee są u władzy - mówiła eurodeputowana.

Le Pen wskazała też na dobre wyniki, jakie skrajna prawica uzyskała w ubiegłym tygodniu w wyborach parlamentarnych w Szwecji. Ze szczególnym uznaniem wyrażała się o włoskiej partii Liga rządzącej Włochami w koalicji z Ruchem Pięciu Gwiazd.

Liczba wniosków o azyl składanych we Włoszech, odkąd u władzy jest premier Matteo Salvini, zmalała o 65 proc. Trzeba prowadzić taką politykę, która wyperswaduje imigrantom ich zamiary - powiedziała Le Pen, zapewniając, że kiedy ona dojdzie do władzy, statek organizacji humanitarnej "Aquarius" nie będzie mógł wysadzać swych pasażerów na francuskim wybrzeżu.

Przewodnicząca dawnego Frontu Narodowego oskarżyła przy tym rząd prezydenta Macrona o wydawanie pieniędzy na cele integracji imigrantów ze szkodą dla francuskich interesów.

Jednocześnie wyraziła wątpliwości co do motywacji, jakimi kierują się imigranci, przybywając do Europy, i twierdziła, że wielu uchodźców "spędza potem wakacje" w krajach swego pochodzenia, z których uciekli.

Jako przykład wskazała centrum przyjmowania imigrantów utworzone w miejscowości Chateaudouble na południu Francji. Chateudoble pokazuje Francuzom że dzikie lądowania na plażach, kursy tam i z powrotem wykonywane przez statki organizacji pozarządowych to nie telenowela. Jest to raczej nasza rzeczywistość - mówiła Le Pen.

Przywódczyni Zjednoczenia Narodowego, krytykując Unię Europejską za jej "proimigracyjną politykę", nie proponowała już wystąpienia Francji z unii walutowej, pamiętając - jak zauważyła agencja EFE - że ta propozycja zaszkodziła jej w rywalizacji z Macronem podczas wyborów prezydenckoich z 2017 roku.

W przekonaniu Marine Le Pen "powrót narodów" jest nieunikniony, a ten ruch, który rozpoczął się od Brexitu i od wyboru Donalda Trumpa na prezydenta USA, jest nie do powstrzymania.

Według ostatnich sondaży prowadzonych przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, wyznaczonymi na maj 2019 roku, Zjednoczenie Narodowe Le Pen może uzyskać we Francji wynik podobny, jak centrowa partia La Republique en Marche prezydenta Macrona.