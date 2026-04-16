Z okazji 50. rocznicy wydania legendarnego albumu "Wish You Were Here" kultowa grupa Pink Floyd oraz klub piłkarski FC Internazionale Milano przygotowali wyjątkową niespodziankę dla fanów muzyki, futbolu i mody. Wspólnie z Sony Music Italy powstała limitowana kolekcja ubrań i akcesoriów, która już teraz elektryzuje kolekcjonerów i miłośników rocka na całym świecie.
- Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.
Wielbiciele progresywnego rocka oraz kibice piłkarscy mają powód do świętowania. FC Internazionale Milano, we współpracy z Sony Music Italy, postanowił uczcić półwiecze jednego z najważniejszych albumów w historii muzyki - "Wish You Were Here" zespołu Pink Floyd. Efektem tej niezwykłej kooperacji jest limitowana kolekcja ubrań i akcesoriów, która łączy w sobie pasję do muzyki i sportu.