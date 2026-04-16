Limitowana kolekcja - co znajdziemy w ofercie?

W ramach projektu powstała seria ekskluzywnych produktów, które mają szansę stać się prawdziwymi perełkami dla kolekcjonerów. Wśród nich znalazła się kurtka w kobaltowym odcieniu niebieskiego, nawiązująca do barw Interu, którą piłkarze założą przed piątkowym meczem z Cagliari. To jednak nie wszystko - kolekcja obejmuje także zestawy z koszulkami, winylem oraz kapsułową linię PFFC, inspirowaną drużyną piłkarską założoną przez członków Pink Floyd w latach 70.

Mało kto wie, że członkowie Pink Floyd - David Gilmour, Roger Waters, Nick Mason i Richard Wright - wraz z przyjaciółmi oraz ekipą techniczną, podczas tras koncertowych chętnie rozgrywali mecze piłkarskie. Zespół stworzył nawet własną drużynę, która rywalizowała na boisku w przerwach między koncertami. To właśnie ta mniej znana, sportowa strona muzyków stała się inspiracją dla nowej kolekcji.