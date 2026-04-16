Z okazji 50. rocznicy wydania legendarnego albumu "Wish You Were Here" kultowa grupa Pink Floyd oraz klub piłkarski FC Internazionale Milano przygotowali wyjątkową niespodziankę dla fanów muzyki, futbolu i mody. Wspólnie z Sony Music Italy powstała limitowana kolekcja ubrań i akcesoriów, która już teraz elektryzuje kolekcjonerów i miłośników rocka na całym świecie.

  • Pink Floyd i Inter Mediolan świętują 50-lecie albumu "Wish You Were Here".
  • Powstała limitowana kolekcja ubrań i akcesoriów łącząca świat muzyki i futbolu.
Wielbiciele progresywnego rocka oraz kibice piłkarscy mają powód do świętowania. FC Internazionale Milano, we współpracy z Sony Music Italy, postanowił uczcić półwiecze jednego z najważniejszych albumów w historii muzyki - "Wish You Were Here" zespołu Pink Floyd. Efektem tej niezwykłej kooperacji jest limitowana kolekcja ubrań i akcesoriów, która łączy w sobie pasję do muzyki i sportu.

Limitowana kolekcja - co znajdziemy w ofercie?

W ramach projektu powstała seria ekskluzywnych produktów, które mają szansę stać się prawdziwymi perełkami dla kolekcjonerów. Wśród nich znalazła się kurtka w kobaltowym odcieniu niebieskiego, nawiązująca do barw Interu, którą piłkarze założą przed piątkowym meczem z Cagliari. To jednak nie wszystko - kolekcja obejmuje także zestawy z koszulkami, winylem oraz kapsułową linię PFFC, inspirowaną drużyną piłkarską założoną przez członków Pink Floyd w latach 70.

Mało kto wie, że członkowie Pink Floyd - David Gilmour, Roger Waters, Nick Mason i Richard Wright - wraz z przyjaciółmi oraz ekipą techniczną, podczas tras koncertowych chętnie rozgrywali mecze piłkarskie. Zespół stworzył nawet własną drużynę, która rywalizowała na boisku w przerwach między koncertami. To właśnie ta mniej znana, sportowa strona muzyków stała się inspiracją dla nowej kolekcji.

Ekskluzywna "Anthem Jacket" - gratka dla kolekcjonerów

Szczególną uwagę przyciąga "Anthem Jacket" - niebieska kurtka bomberka z czarnymi ściągaczami, wyprodukowana w zaledwie 400 egzemplarzach. Jej cena to niespełna 300 funtów, czyli około 1400 złotych. To wyjątkowy element garderoby, który z pewnością stanie się obiektem pożądania zarówno fanów Pink Floyd, jak i kibiców Interu.

Limitowana kolekcja Inter x Pink Floyd dostępna jest w oficjalnym sklepie internetowym Interu, w specjalnej kategorii "Special Projects". Oprócz kurtek i koszulek, w ofercie znalazły się także sportowe bluzy, szaliki, płócienne torby, a także akcesoria muzyczne - kostki do gitary i pałeczki perkusyjne.

Zobacz również: