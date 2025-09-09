Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przed burzami w pięciu województwach wydał we wtorek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Burzom będą dzisiaj towarzyszyć silne opady deszczu i porywy wiatru. Jak podał IMGW, punktowo możliwe są kumulacje opadów do około 45 mm, a lokalnie grad. W jakich rejonach Polski pogoda dziś będzie szczególnie niebezpieczna?

Nawałnice nad Polską – burze, deszcz i grad. Jak jaka pogoda będzie dzisiaj? / Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach / Państwowa Straż Pożarna

Alerty I stopnia wydano dla części województwa śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, mazowieckiego i lubelskiego. Jak informuje IMGW, burzom towarzyszyć będą lokalne silne opady deszczu od 20 do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Może też wystąpić grad.

Dla południowej części województwa małopolskiego i podkarpackiego IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia. Na tych obszarach w trakcie burz miejscami wystąpią opady o sumie nawet do 45 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Prognozowany jest również lokalny opad gradu.

Pogoda we wtorek, 09.09.2025 / IMGW / Materiały prasowe

W województwie mazowieckim i lubelskim alerty będą obowiązywały we wtorek od godz. 13 do godz. 21, a na południu kraju - od godz. 11 do godz. 19.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Wczoraj nawałnice poważnie dały się we znaki. Najgorsza sytuacja była w Krakowie i powiecie krakowskim , gdzie doszło do licznych zalań, ale też na Sądecczyźnie. Zalane ulice były też na Śląsku, m.in. w Gliwicach.

