Ambasada RP w Zagrzebiu apeluje do polskich turystów o zachowanie szczególnej ostrożności podczas pobytu w Chorwacji. W związku z falą upałów i wzmożonym ryzykiem pożarów konsul przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i ostrzega przed nieodpowiedzialnym zachowaniem, w tym robieniem selfie w pobliżu ognia.

Ważny komunikat polskiej ambasady w Zagrzebiu / Shutterstock

Od kilku tygodni południe Europy, w tym Chorwacja, zmaga się z wyjątkowo wysoką temperaturą i suszą. Sezon pożarowy rozpoczął się w tym roku wcześniej niż zwykle, a główną przyczyną pożarów jest działalność człowieka - zarówno przypadkowa, jak i celowa. Konsul podkreśla, że aż 90 proc. pożarów wynika jednak z niedbalstwa, m.in. przez wyrzucanie niedopałków papierosów, szkła, rozpalanie ognisk czy prowadzenie prac budowlanych bez zachowania ostrożności.

Ostrzeżenia meteorologiczne i zalecenia konsula

Chorwacki Instytut Hydrologiczno-Meteorologiczny wydał najwyższy, czwarty stopień ostrzeżenia dla środkowej i wschodniej części kraju. W pozostałych regionach obowiązuje drugi stopień alertu z powodu upałów, które sięgają nawet 37 st. Celsjusza. Konsul apeluje, by nie lekceważyć zagrożenia - unikać długiego przebywania na słońcu, chronić głowę, stosować filtry UV i regularnie nawadniać organizm. Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci oraz osoby starsze.

Jak postępować w przypadku pożaru?

W razie zauważenia pożaru należy natychmiast zadzwonić pod numer 193 (straż pożarna) lub 112 (numer alarmowy), dokładnie opisać sytuację i lokalizację oraz poinformować o ewentualnych poszkodowanych. Konsul przypomina, by nie korzystać z telefonu do czasu przyjazdu służb, nie utrudniać ich pracy i bezwzględnie stosować się do poleceń.

Ambasada RP stanowczo przestrzega przed nagrywaniem filmów, robieniem zdjęć czy selfie w trakcie akcji ratowniczych. Takie zachowanie nie tylko utrudnia pracę służbom, ale może być niebezpieczne dla życia i zdrowia. Konsul apeluje również, by nie używać dronów w pobliżu pożarów - większość akcji gaśniczych prowadzona jest z powietrza.

Ważne numery alarmowe w Chorwacji