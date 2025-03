Niecodzienna sytuacja w jednym z przedszkoli. Do placówki w Itamonte, na południowym wschodzie Brazylii trafiła kokaina. Dzieci pomyliły niebezpieczny narkotyk ze słodyczami. 20 z nich trafiło do szpitala.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dzieci myślały, że to słodycze

O niepokojącym incydencie rozpisują się brazylijskie media. Telewizja Globo podaje, że przezroczyste torebki z białym proszkiem przyniosła do przedszkola 4-letnia dziewczynka. Dzieci - w wieku 4 i 5 lat - przekonane, że to kokosowe słodycze, chętnie się nim poczęstowały.

Z czasem rodzice maluchów zaczęli się zgłaszać do szpitala. Do sobotniego popołudnia w związku ze spożyciem kokainy do szpitala przewieziono co najmniej 20 dzieci. Przedszkolaki trafiły na obserwację medyczną, podczas której zostały poddane badaniom toksykologicznym.

16 torebek z kokainą w plecaku

Policja przekazała, że w plecaku 4-latki znalazła w sumie 16 torebek z kokainą. Ustalono, że narkotyki należały do ojca dziewczynki, w przeszłości notowanego w związku z posiadaniem i obrotem narkotykami.

Funkcjonariusze ze stanu Minas Gerais rozpoczęli poszukiwania 27-letniego ojca dziewczynki.