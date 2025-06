Drony dotarły do Rosji z Chin?

Zdaniem śledczych drony, których Ukraińcy użyli do niedzielnego ataku na lotniska wojskowe w Rosji, były przechowywane w magazynie w Czelabińsku, dokąd mogły zostać dostarczone z Chin przez granicę z Kazachstanem. Przewieziono je w rejony baz lotniczych w ciężarówkach z czelabińskimi tablicami rejestracyjnymi. Portal zauważył, że 37-letni mieszkaniec obwodu czelabińskiego, który zarejestrował w ubiegłym roku firmę transportową, został umieszczony na liście poszukiwanych pod zarzutem zorganizowania sabotażu.

Na punktach kontrolnych na granicy z Chinami i Mongolią sprawdzanie ładunków rozpoczęło się już w dzień po ukraińskim ataku. Nasze źródła w agencjach celnych i organach ścigania twierdzą, że wzmożona kontrola potrwa co najmniej miesiąc, a może i bezterminowo - powiedział portalowi pracownik dużej firmy transportowej.

Drony w kontenerach, kontenery na ciężarówkach

Przygotowania do ukraińskiej operacji "Pajęczyna" trwały przez 1,5 roku. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przetransportowała do Rosji drony, a następnie mobilne drewniane kontenery. Już na terytorium tego kraju bezzałogowce ukryto pod dachami kontenerów, przewożonych na ciężarówkach. W odpowiednim momencie dachy zostały zdalnie otwarte, a drony wyruszyły w kierunku wyznaczonych celów - rosyjskich samolotów strategicznych.

Według NATO w wyniku ukraińskiego ataku uszkodzonych zostało co najmniej 40 rosyjskich samolotów, a od 10 do 13 zostało zniszczonych. Odpowiedzialna za atak Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała, że Rosjanie ponieśli szkody w wysokości co najmniej 7 miliardów dolarów.