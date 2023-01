Amerykańska Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) opublikowała wstępny raport w sprawie śmiertelnego wypadku na lotnisku w stolicy stanu Alabama, Montgomery. 34-letnia pracownica obsługi lotniska została wessana przez silnik samolotowy, ponieważ zbliżyła się na niebezpieczną odległość, gdy napęd w samolocie nie został jeszcze wyłączony.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak podaje stacja telewizyjna WSFA12 News, ze wstępnego raportu NTSB wynika, że przyczyną tragedii było niezachowanie zasad bezpieczeństwa.

W raporcie zwrócono uwagę, że na krótko przed przylotem samolotu odbyły się dwa spotkania z personelem lotniska, podczas których zwrócono uwagę, że silniki samolotu pozostaną włączone i że w tym czasie nie należy zbliżać się do maszyny.

Do tragedii doszło 31 grudnia 2022 r. Lot American Eagle ENY3408 przyleciał z lotniska Dallas Fort Worth do Montgomery w Alabamie ok. godz. 14:40. Po wylądowaniu samolotu embraer 170, obsługiwanego przez regionalnego przewoźnika Envoy Air, i zatrzymaniu maszyny, załoga pozostawiła włączone obydwa silniki na wymagany dwuminutowy okres schładzania.

Jak podano w raporcie NTSB, wkrótce potem kapitan "zobaczył zapaloną lampkę ostrzegawczą i samolot gwałtownie się zatrząsł, po czym nastąpiło natychmiastowe automatyczne wyłączenie znajdującego się na lewym skrzydle silnika numer 1".

Tragiczny wypadek nagrały kamery monitoringu.

"Pracownica obsługi pojawiła się z tyłu samolotu (...) i zaczęła oddalać się od samolotu w kierunku końcówki lewego skrzydła, gdzie zniknęła z pola widzenia kamery. Można było zobaczyć ją (...) ponownie, idącą wzdłuż krawędzi natarcia lewego skrzydła i bezpośrednio przed silnikiem numer jeden. Następnie została wyrwana w powietrze i wessana do pracującego silnika" - tak ostatnie chwile 34-letniej kobiety opisano w raporcie NTSB.

Nie wiadomo, kiedy ogłoszony zostanie raport końcowy w sprawie tragedii na lotnisku w Montgomery. Do wyjaśnienia pozostaje m.in. kwestia, dlaczego kobieta nie reagowała na światła ostrzegawcze informujące, że nie należy się zbliżać w okolice strefy działających silników odrzutowych.