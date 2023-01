W Ostródzie na torach kolejowych doszło do śmiertelnego wypadku. W związku z tym wstrzymany jest ruch pociągów na trasie Olsztyn-Ostróda, a pociągi w stronę Iławy jadą wolniej.

W niedzielę po południu doszło do śmiertelnego wypadku na torach kolejowych w Ostródzie (warmińsko-mazurskie) pod nowym wiaduktem. Zginęła 50-letnia kobieta, okoliczności jej śmierci będzie wyjaśniała policja.



W związku z wypadkiem wstrzymany jest ruch pociągów na trasie Ostróda-Olsztyn. Pociągi na trasie do Iławy w miejscu wypadku będą zwalniały do 20 km na godz.



Oficer prasowy policji w Ostródzie Michał Przybyłek powiedział PAP, że utrudnienia potrwają kilka godzin.