Siedem osób zginęło w wypadku śmigłowca w Katarze. Trzy ofiary to Turcy.
Wśród ofiar katastrofy jest jeden turecki żołnierz oraz dwóch cywilnych pracowników tureckiej firmy Aselsan - wynika z oświadczenia tureckiego ministerstwa obrony, opublikowanego w niedzielę. Zginęło także czterech katarskich żołnierzy.
Przyczyną była awaria techniczna maszyny - poinformowały agencje Reutera i AFP, powołując się na katarskie ministerstwa spraw wewnętrznych i obrony oraz resort obrony w Ankarze.
Do wypadku doszło podczas lotu treningowego nad Zatoką Perską, na morzu terytorialnym Kataru.
Jak wynika z komunikatów katarskich władz, śmigłowiec wykonywał "standardowe działania", co wskazuje na to, że wypadek nie miał związku z trwającą wojną USA i Izraela z Iranem.