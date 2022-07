Dron ma zbliżyć się w do wraku samolotu transportowego antonow, który rozbił się wieczorem w pobliżu miasta Kawala w północnej Grecji. Strażacy i ratownicy nie mogą podejść do wraku z obawy przed niebezpiecznym ładunkiem. W katastrofie zginęło 8 osób - obywateli Ukrainy. Serbskie ministerstwo obrony poinformowało, że maszyna leciała z Serbii do Bangladeszu. Na pokładzie miała 11,5 tony broni.

Wrak ukraińskiego antonowa, który wieczorem rozbił się w pobliżu greckiej Kawali / ACHILLEAS CHIRAS / PAP/EPA Eksperci z wojska i greckiej Komisji Energii Atomowej używają drona do podejścia do wraku w obawie przed toksycznością nieznanego ładunku - informują greckie media. Wieczorem osoby mieszkające w promieniu 2 km od miejsca katastrofy zostały poproszone o pozostanie w domu i założenie masek.



W niedzielę we wczesnych godzinach porannych dwóch strażaków trafiło do szpitala z trudnościami w oddychaniu z powodu toksycznych oparów. Zdaniem świadków maszyna zapaliła się jeszcze przed uderzeniem w ziemię Samolot transportowy Antonow An-12 rozbił się wieczorem w pobliżu miasta Kawala. Świadkowie widzieli płonący samolot i słyszeli eksplozje, donosi Athens News. Według lokalnych władz, na miejsce katastrofy przyjechało siedem wozów strażackich, ale nie mogły one zbliżyć się do samolotu, z powodu kolejnych eksplozji. Po wybuchu samolotu doszło do pożaru / TSOYTSAS LASKARIS / PAP/EPA Z doniesień prasowych wynika, że samolot poprosił o pozwolenie na awaryjne lądowanie na greckim lotnisku Kawala, ale nie zdążył wykonać tego manewru.



Państwowa telewizja ERT poinformowała, że był to ukraiński antonow. Zdaniem świadków maszyna zapaliła się jeszcze przed uderzeniem w ziemię. Zginęło ośmiu członków załogi Jak poinformował w rozmowie z Deutsche Welle dyrektor generalny ukraińskiego przewoźnika Meridian Denys Bohdanowycz, w katastrofie zginęło ośmiu członków załogi. To obywatele Ukrainy. Meridian wiąże katastrofę samolotu z techniczną awarią w powietrzu. Minister obrony Serbii Nebojsa Stefanovic ujawnił natomiast, że na pokładzie znajdowało się 11,5 tony broni, którą maszyna miała przetransportować do Bangladeszu. Był to transport realizowany na zamówienie bengalskiego resortu obrony. Antonow był własnością serbskiej firmy. Katastrofa ukraińskiego samolotu w Grecji (6 zdjęć)







