Seria lotniczych katastrof w USA

To już kolejna w ostatnim czasie katastrofa lotnicza w USA. W styczniu doszło do kolizji w powietrzu samolotu pasażerskiego PSA Airlines ze śmigłowcem wojskowym VH-60M Blackhawk nad rzeką Potomak w pobliżu Waszyngtonu, w wyniku czego zginęło aż 67 osób.

W lutym nad Zatoką Nortona na Alasce zaginął samolot Bering Air Cessna 208B Grand Caravan EX, śmierć poniosło 10 osób znajdujących się na pokładzie. W tym samym miesiącu dwa małe samoloty zderzyły się w powietrzu w pobliżu lotniska w Arizonie. Zginęły dwie osoby.

W marcu w katastrofie turystycznego śmigłowca, który spadł do rzeki Hudson między Nowym Jorkiem a New Jersey, zginęło sześć osób. Z kolei samolot American Airlines zapalił się po wylądowaniu w Denver, a 12 pasażerów trafiło do szpitala z obrażeniami.