Kanada to kolejny kraj, którym zainteresował się Donald Trump. Jak podała telewizja NBC News, prezydent USA w rozmowach z doradcami stwierdził, że Kanada - tak jak Grenlandia - nie byłaby w stanie obronić się w razie ataku ze strony Rosji lub Chin. Chce, by Kanadyjczycy wydawali więcej na obronność.

Donald Trump wyraził obawy, że Kanada nie byłaby w stanie obronić się przed atakiem Rosji lub Chin.

Były prezydent USA chce, by Kanada zwiększyła wydatki na obronność, szczególnie w regionie Arktyki.

Trump nie planuje kupna Kanady ani nie mówi o przejęciu jej siłą - zapewniają źródła NBC News.

"Status quo nie wystarczy"

Według NBC News w ostatnich tygodniach Donald Trump w prywatnych rozmowach coraz częściej twierdził, że Kanada nie byłaby zdolna do obrony swoich granic w razie agresji ze strony Rosji czy Chin.

Trump utrzymuje, że Kanada musi wydawać więcej na obronność - przekazała stacja, powołując się na źródła wśród przedstawicieli władz amerykańskich. Zdecydowanie muszą zwiększyć swoje możliwości w Arktyce - przekonywał jeden z rozmówców NBC. To nie jest dopuszczalne, biorąc pod uwagę dzisiejsze zagrożenia, status quo nie wystarczy - dodał.

W przeciwieństwie do Grenlandii Trump nie chce kupić Kanady ani nie mówi, że może ją przejąć siłą - zapewniły źródła.

Wizja umocnienia Zachodniej Półkuli

Rozmówcy NBC utrzymują, że impuls ze strony Trumpa przyspieszył wewnętrzne dyskusje w USA na temat szerszej strategii wobec Arktyki i potencjalnego osiągnięcia w tym roku porozumienia z Kanadą w sprawie wzmocnienia jej północnej granicy. Jej ochrona to kluczowy element wizji Trumpa dotyczącej umocnienia Zachodniej Półkuli - podkreślił jeden z rozmówców.

Przedstawiciele administracji USA przekazali, że obecnie nie ma w planach stacjonowania amerykańskich żołnierzy na lądzie wzdłuż północnej granicy Kanady. W sobotę Donald Trump zasugerował, że przejęcie przez USA Grenlandii również byłoby korzystne dla Kanady.

Koniec końców chodzi o powstrzymanie Rosji i Chin przed dalszą obecnością w Arktyce - powiedział wysoki rangą przedstawiciel administracji. Jego zdaniem Kanada skorzysta na posiadaniu Grenlandii przez USA.

Według źródeł, mimo rosnącej krytyki ze strony Trumpa, USA prowadzą rozmowy z przedstawicielami Kanady na temat sposobów zwiększenia współpracy między ich armiami w Arktyce.