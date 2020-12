Przywódcy Unii Europejskiej osiągnęli rano porozumienie w sprawie zwiększenia celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku - poinformował szef Rady Europejskiej Charles Michel. Rozmowy w tej sprawie trwały w nocy w Brukseli na szczycie UE. Jak informuje korespondentka RMF FM, premier Polski Mateusz Morawiecki przez wiele godzin blokował porozumienie w tej sprawie. Jak mówi w rozmowie z Katarzyną Szymańską-Borginon unijny dyplomata, Polsce udało się uzyskać gwarancję poprawy sytuacji w mechanizmie wsparcia transformacji energetycznej.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Uczestnicy szczytu ustalili, że do 2030 roku emisja gazów cieplarnianych zostanie zmniejszona co najmniej o 55 procent.

Porozumienie blokował przez wiele godzin polski premier Mateusz Morawiecki - informuje korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon. Chodziło o lepsze dla polskiej gospodarki opartej na węglu zapisy dotyczące Funduszu Modernizacyjnego. Jak informuje Katarzyna Szymańska-Borginon, premier uzyskał gwarancję poprawy sytuacji Polski w mechanizmie wsparcia transformacji energetycznej. Jest obietnica przeglądu mechanizmu wsparcia - ujawnia w rozmowie z RMF FM jeden unijnych dyplomatów. I jak dodaje, chodzi o "wyrównanie nierównowagi w przydziale uprawnień ETS".



Polsce zależy na większej precyzji przy sformułowaniach dotyczących Funduszu Modernizacyjnego, którego celem jest finansowanie modernizacji systemów energetycznych w krajach UE, a więc np. poprawa efektywności energetycznej, modernizacja sieci i magazynowanie energii.

Działanie Funduszu Modernizacyjnego związane jest ze sprzedażą uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Pieniądze z Funduszu trafiają do krajów najbiedniejszych, które mają największe potrzeby modernizacyjne.

Polska jest największym beneficjentem tego Funduszu, ale chciałaby swój udział jeszcze zwiększyć. Polscy dyplomaci sygnalizowali to przed szczytem. Polska ewentualnie chciałaby, by utworzono nowy tego typu fundusz solidarnościowy.

Do tej pory kraje Unii Europejskiej były zobowiązane do ograniczenia trucia środowiska o 40 procent - licząc od 1990 do 2030 roku - przypomina dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda. Nowa szefowa Komisji Europejsiej Ursula von der Leyen uznała, że to za mało i od początku swojej kadencji zachęcała wszystkich do przyspieszenia. W końcu udało się. To nie koniec, bo Unia Europejska ma osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku.