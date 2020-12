Prezes Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro krytykuje rozporządzenie ws. systemu warunkowości. Stworzy możliwość znaczącego ograniczenia polskiej suwerenności; łamie też traktaty europejskie - napisał w oświadczeniu prezes Solidarnej Polski i minister sprawiedliwości. I dodał, że podjęto decyzję, przed którą przestrzegała Solidarna Polska.

Wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro / Wojciech Olkuśnik / PAP

Według Zbigniewa Ziobry "decyzja o przyjęciu rozporządzenia w pakiecie budżetowym bez prawnie wiążących zabezpieczeń jest błędem".

Na szczycie UE w Brukseli doszło w czwartek do porozumienia przywódców unijnych ws. budżetu UE i funduszu odbudowy. Premier Mateusz Morawiecki w swoim wpisie na Facebooku podkreślił, że w wyniku porozumienia mechanizm warunkowości został ograniczony precyzyjnymi kryteriami, a konkluzje blokują możliwość zmiany tych zasad w przyszłości "wbrew Polsce". Dodał, że Komisja Europejska będzie zobowiązana do stosowania kryteriów dokładnie odpowiadających konkluzjom Rady Europejskiej.



Zbigniew Ziobro w oświadczeniu podkreślił, że "rozporządzenie warunkujące korzystanie z należnego Polsce budżetu Unii Europejskiej od arbitralnej, politycznej i ideologicznej oceny Komisji Europejskiej niestety wejdzie w życie". Wynegocjowane Konkluzje Rady Europejskiej nie są obowiązującym prawem i mają wyłącznie charakter politycznego stanowiska. Stwierdzał to wielokrotnie w swoim orzecznictwie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - zauważył minister.



Jego zdaniem rozporządzenie “pozwoli na ingerowanie Komisji Europejskiej w działalność prezydenta, parlamentu, rządu a nawet samorządów, w niemal każdej dziedzinie." Rozporządzenie łamie też traktaty europejskie - oświadczył Ziobro.



Minister dodał, że "wszystkie zagrożenia, o których ostatnio mówili liderzy Zjednoczonej Prawicy, stały się realne, ponieważ rozporządzenie wchodzi w życie bez jakichkolwiek zmian w stosunku do kwestionowanego tekstu".



Zarząd Solidarnej Polski ma się teraz zebrać, aby omówić skutki podjętej podczas szczytu decyzji.