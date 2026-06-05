W rumuńskim porcie w Konstancy doszło do eksplozji drona morskiego - donosi portal DIGI 24. W związku z incydentem służby uruchomiły tzw. Czerwony Plan Interwencyjny, czyli procedurę stosowaną w sytuacjach szczególnego zagrożenia. Według dotychczasowych informacji nikt nie został ranny.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.
Dron znajdował się w pobliżu terminalu naftowego. Obszar został odgrodzony, a na miejscu pracują policjanci, żandarmi oraz inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Obiekt zauważono około godziny 5:00 rano w okolicy siedziby Rumuńskiej Agencji Ratownictwa Morskiego - pisze DIGI 24.