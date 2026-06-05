Rumuńskie władze analizują pochodzenie drona. Według wstępnych doniesień mógł on być związany z Ukrainą, jednak informacje te nie zostały oficjalnie potwierdzone.

O zdarzeniu poinformowano już premiera Rumunii, który po posiedzeniu rządu ma udać się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Stosowną informację otrzymał również prezydent Rumunii, Nicușor Dan, który leci do Czarnogóry na szczyt UE-Bałkany Zachodnie.

Rumuńskie MSW zapowiedziało konferencję prasową w tej sprawie.