W rumuńskim porcie w Konstancy doszło do eksplozji drona morskiego - donosi portal DIGI 24. W związku z incydentem służby uruchomiły tzw. Czerwony Plan Interwencyjny, czyli procedurę stosowaną w sytuacjach szczególnego zagrożenia. Według dotychczasowych informacji nikt nie został ranny.

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Dron znajdował się w pobliżu terminalu naftowego. Obszar został odgrodzony, a na miejscu pracują policjanci, żandarmi oraz inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Obiekt zauważono około godziny 5:00 rano w okolicy siedziby Rumuńskiej Agencji Ratownictwa Morskiego - pisze DIGI 24.

Rumuńskie władze analizują pochodzenie drona. Według wstępnych doniesień mógł on być związany z Ukrainą, jednak informacje te nie zostały oficjalnie potwierdzone.

O zdarzeniu poinformowano już premiera Rumunii, który po posiedzeniu rządu ma udać się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Stosowną informację otrzymał również prezydent Rumunii, Nicușor Dan, który leci do Czarnogóry na szczyt UE-Bałkany Zachodnie.

Rumuńskie MSW zapowiedziało konferencję prasową w tej sprawie.

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