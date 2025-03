Słowacy zamykają w piątek czasowo przejazd autostradą D3 przy granicy z Polską. I tak ma być aż do połowy kwietnia.

Zdjęcie ilustracyjne / Szymon Łabiński / PAP

Są dwa powody, dla których ten odcinek zostaje zamknięty.

Pierwszy to wiosenne prace drogowe. A drugi to wykorzystywanie tego odcinka przez ekipy filmowe. To oznacza także, że po słowackiej stronie zamknięte zostaną tunele w Polanie oraz Świerczynowcu.

Objazdy

Od słowackiej strony ruch zostaje przekierowany od Czadcy w kierunku Czeskiego Cieszyna drogą nr 11 przez Świerczynowiec.

Natomiast ruch z Polski do tej miejscowości skierowano na drogę nr C12. Ale z tej drogi nie mogą korzystać samochody powyżej 7,5 tony. Dla nich wyznaczono objazd drogą S52 w stronę Cieszyna.

Słowacka autostrada D3 biegnie od granicy z Polską w Skalitem do Żyliny.