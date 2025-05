Ferenc Gyurcsany, były premier Węgier, który przeszedł do historii za sprawą afery podsłuchowej, odchodzi z polityki. To on w 2006 r. na zamkniętym spotkaniu z rozbrajającą jak na polityka szczerością stwierdził: "Kłamaliśmy rano, nocą i wieczorem".

Ferenc Gyurcsany / TAMAS KOVACS / PAP/EPA Jak podały węgierskie media, Ferenc Gyurcsany podjął decyzję o rezygnacji z przewodniczenia opozycyjnej Koalicji Demokratycznej, zrzeczeniu się mandatu posła, a także o pełnym wycofaniu się z życia politycznego. Dodatkowo zdecydował się na rozwód z europosłanką Klarą Dobrev. Eksperci mówią, że odejście byłego premiera Węgier z polityki to koniec pewnej epoki.

Gyurcsany to największy rywal Orbana lat dwutysięcznych, który wygrywał z nim debaty wyborcze i pokonał go w 2006 r. Wielka nadzieja lewicy węgierskiej, która widziała w nim rodzimą wersję Tony’ego Blaira, brytyjskiego premiera z Partii Pracy - wspominał w rozmowie z PAP Andrzej Sadecki, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Gyurcsany był liderem Węgierskiej Partii Socjalistycznej i premierem Węgier w latach 2004-09. W 2006 r., po ujawnieniu jego wypowiedzi, w której - jako lider partii i rządu - przedstawiał kłamliwe dane na temat sytuacji gospodarczej kraju, w Budapeszcie doszło do masowych protestów przeciwników lewicy.



Kłamaliśmy rano, nocą i wieczorem - mówił Gyurcsany w maju 2006 r. na zamkniętym spotkaniu. Kilka miesięcy później nagranie z tego posiedzenia zostało upublicznione, a słowa premiera obiegły nagłówki gazet na całym świecie. Mimo masowych protestów i starć z policją, zdecydował się trwać jeszcze trzy lata na stanowisku premiera, co ostatecznie utorowało Orbanowi drogę do wielkiego zwycięstwa w 2010 r. - podkreślił Andrzej Sadecki z OSW. Po przejęciu władzy Viktor Orban konsekwentnie straszył elektorat wizją powrotu skompromitowanego poprzednika. Zobacz również: Witkoff dał się ograć Putinowi? Krytyka wysłannika Trumpa