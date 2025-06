Blisko 800 pocisków rakietowych może wyprodukować nadchloran amonu, który według doniesień dziennika "Wall Street Journal" zakupił Iran w Chinach. Przesyłka zostanie zrealizowana w najbliższych miesiącach.

Rakieta balistyczna (zdjęcie ilustracyjne) / shutterstock / Shutterstock

Gazeta podkreśla, że nadchloran amonu jest używany do produkcji fajerwerków, a także przy wytwarzaniu stałego paliwa stosowanego w najskuteczniejszych irańskich rakietach balistycznych.

"Oś oporu"

Teheran stara się odbudować sieć sprzymierzonych z nim ugrupowań na Bliskim Wschodzie.

Na osłabienie tzw. osi oporu miało wpływ rozbicie przez Izrael terrorystycznych organizacji Hezbollah w Libanie i Hamasu w Strefie Gazy. Nie bez znaczenia było też obalenie reżimu syryjskiego przywódcy Baszara al-Asada. Amerykańskie i izraelskie ataki osłabiły też potencjał jemeńskich rebeliantów Huti, ostrzeliwujących cywilne statki na Morzu Czerwonym.

Iran się zbroi

Jak podkreśla "WSJ", Iran ma jeden z największych programów rakiet balistycznych w regionie.

Dwa irańskie statki na początku roku zostały załadowane w Chinach ponad 1000 tonami nadchloranu sodu, prekursora do produkcji nadchloranu amonu. Materiał został dostarczony do irańskich portów w lutym i marcu. Zdaniem ekspertów, z którymi rozmawiała gazeta, wystarczyło go do produkcji około 260 pocisków rakietowych krótkiego zasięgu.