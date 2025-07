Nie żyje Hulk Hogan, jeden z najbardziej popularnych zapaśników i wrestlerów świata. Sportowiec i aktor zmarł w wieku 71 lat.

Hulk Hogan nie żyje / Splash News/EAST NEWS / East News

Hulk Hogan, a właściwie Terry Gene Bollea, był amerykańskim wrestlerem, aktorem i osobowością telewizyjną, uznawaną za jedną z największych gwiazd w historii profesjonalnego wrestlingu. Urodził się 11 sierpnia 1953 roku w Auguście, w stanie Georgia (USA).

Hogan zdobył światową popularność w latach 80. i 90. XX wieku jako gwiazda federacji WWE (dawniej WWF), gdzie był wielokrotnym mistrzem świata. Jego charakterystyczny wizerunek - blond wąsy, bandana i żółto-czerwone stroje - stał się ikoną popkultury. Słynął z charyzmy, energii i hasła "Hulkamania", które zyskało miliony fanów na całym świecie.

Poza wrestlingiem występował także w filmach i programach telewizyjnych, m.in. w "Rocky III" oraz własnym reality show "Hogan Knows Best".

Hulk Hogan jest postacią kontrowersyjną - w swojej karierze mierzył się z licznymi skandalami i problemami prawnymi, jednak pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii sportów rozrywkowych.

Największe sukcesy

Hogan był wielokrotnym mistrzem świata WWF, a jego walki - zwłaszcza z André the Giant podczas WrestleManii III w 1987 roku - przeszły do historii tej dyscypliny. Jego postać była symbolem tzw. "Hulkamania", czyli fenomenu kulturowego, który przyciągnął do wrestlingu miliony nowych fanów. W latach 90. przeszedł do konkurencyjnej federacji WCW, gdzie również odnosił sukcesy, m.in. jako lider grupy nWo (New World Order).

Hogan próbował swoich sił także jako aktor - wystąpił w filmach takich jak "Suburban Commando" czy "Mr. Nanny". Był także gwiazdą reality show "Hogan Knows Best", które pokazywało jego życie rodzinne.

W 2005 roku został wprowadzony do Hali Sław WWE. WWE (World Wrestling Entertainment) to największa na świecie federacja wrestlingu, czyli widowiskowych walk z elementami sportu i rozrywki.

WWE to połączenie sportu, teatru i telewizji. Walki są reżyserowane, a zawodnicy (wrestlerzy) wcielają się w różne postacie - bohaterów i złoczyńców. WWE organizuje cotygodniowe gale, takie jak Monday Night Raw i Friday Night SmackDown, a także wielkie wydarzenia pay-per-view, z których najważniejsze to WrestleMania, Royal Rumble, SummerSlam i Survivor Series.

Hulk Hogan był tam największą gwiazdą.

Kontrowersje

Kariera Hogana nie była wolna od skandali. W 2015 roku został usunięty z WWE po ujawnieniu nagrań, na których używał rasistowskich określeń. Wcześniej był także bohaterem głośnego procesu sądowego z serwisem Gawker, który opublikował jego sekstaśmę - Hogan wygrał sprawę i otrzymał wielomilionowe odszkodowanie.

Hogan twierdził, że na początku kariery dorabiał jako muzyk sesyjny i grał na gitarze basowej, m.in. z zespołem Metallica (choć członkowie zespołu temu zaprzeczają).