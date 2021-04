Dziennik "De Volkskrant" ujawnił poufny raport wewnętrzny firmy Capgemini z 2010 roku, z którego wynika, że Huawei podsłuchiwał klientów KPN, największej firmy telekomunikacyjnej w Holandii, w tym członków rządu.

Huawei to chińskie przedsiębiorstwo założone w 1987 roku / FILIP SINGER / PAP/EPA

Huawei miał nieautoryzowany dostęp z Chin do rdzenia największej holenderskiej sieci komórkowej KPN. "W ten sposób podsłuchiwał nieograniczoną liczbę rozmów telefonicznych" - informuje dziennik "De Volkskrant".

Dziennikarze ustalili, że podsłuchiwany był m.in. nawet ówczesny premier Jan Peter Balkenende.



W 2010 roku KPN, wówczas spółka skarbu państwa, kontrolowała ponad połowę rynku telekomunikacyjnego w Niderlandach i pozostawiała daleko w tyle konkurentów m.in. Vodafone i T-Mobile. Firma miała wówczas 6,5 mln abonentów telefonii komórkowej korzystających z sieci 3G.

Aby obniżyć koszty w 2009 r. szefostwo KPN przekazało jednak zarządzanie sprzętem w ręce techników Huawei. Rozmowy telefoniczne, smsy i e-maile od milionów Holendrów przechodziły zatem przez sieć firmy telekomunikacyjnej dzięki chińskiemu sprzętowi.

Jednocześnie zlecono firmie Capgemini przeprowadzenie analizy związanego z tym ryzyka. Wnioski z raportu zostały całkowicie utajnione, obawiano się bowiem, że mogą doprowadzić do upadku firmy.



"Jeżeli ustalenia audytorów staną się publicznie znane (...), należy wziąć pod uwagę możliwość, że rządy i środowisko biznesowe masowo przestawią się na innego dostawcę. Działalność KPN będzie wtedy poważnie zagrożona" - cytuje raport Capgemini dziennik.



W marcu okazało się również, że od 2011 roku Huawei miał dostęp do danych przeszło 2 mln klientów holenderskiego operatora Telfort. Huawei mógł wówczas także transferować dane o użytkownikach firmy do Chin.

Co ważne, właścicielem firmy był od 2005 roku KPN. Została ona zlikwidował w 2019 roku.

Obawy holenderskiego wywiadu

Holenderski wywiad już w 2008 r. był zaniepokojony chińskim szpiegostwem, mimo tego holenderskie firmy telekomunikacyjne dużo inwestują w sprzęt chińskiej firmy technologicznej. Jest on znacznie tańszy od konkurentów takich jak Nokia czy Ericsson.



Holenderski rząd zdecydował w 2019 roku, że Huawei nie będzie dostawcą najbardziej wrażliwych części budowanej sieci 5G.