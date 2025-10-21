Zmiana na szczytach władzy w Japonii. Sanae Takaichi, skrajnie prawicowa szefowa Partii Liberalno-Demokratycznej (PLD), została we wtorek zatwierdzona przez parlament jako pierwsza w historii kraju kobieta na stanowisku premiera.

Nowa premier Japonii Sanae Takaichi / FRANCK ROBICHON / PAP/EPA

Sanae Takaichi została pierwszą w historii Japonii kobietą na stanowisku premiera.

Takaichi to 64-letnia szefowa Partii Liberalno-Demokratycznej (PLD), znana ze swoich skrajnie prawicowych poglądów.

Wybór Takaichi był możliwy dzięki zawarciu koalicji między PLD a centroprawicową Japońską Partią Innowacji.

Na Takaichi zagłosowało 237 członków 465-osobowej niższej izby parlamentu, Izby Reprezentantów. W wyższej izbie, Izbie Radców, do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były dwie tury głosowania. W drugiej turze Takaichi zdobyła bezwzględną większość głosów, stając się tym samym pierwszą szefową japońskiego rządu - podał nadawca publiczny NHK.

Zgodnie z planem Takaichi przedstawi jeszcze we wtorek skład swojego gabinetu i zostanie formalnie mianowana premierem podczas ceremonii w Pałacu Cesarskim.

Sanae Takaichi nowym premierem

Takaichi, 64-letnia zwolenniczka byłego premiera Shinzo Abego i admiratorka Margaret Thatcher, obejmuje władzę w trudnym dla kraju momencie. Rządząca niemal nieprzerwanie od 1955 roku PLD utraciła w ostatnich miesiącach większość w obu izbach parlamentu z powodu spadku popularności i skandalu finansowego. Wraz z wyborem 4 października Takaichi na szefową PLD i brakiem porozumienia w kluczowych sprawach, doszło do zerwania wieloletniej koalicji z centrową partią Komeito, zmuszając Takaichi do szukania nowego sojusznika.

Głównym priorytetem nowej premier będzie ożywienie czwartej gospodarki świata i walka z kryzysem demograficznym. Takaichi zapowiedziała "wzmocnienie japońskiej gospodarki" i zwiększenie wydatków publicznych, co rynki finansowe przyjęły z optymizmem, windując tokijską giełdę na rekordowe poziomy.