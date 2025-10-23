​Brytyjski król Karol III wraz z małżonką Kamilą zostali w czwartek przyjęci przez papieża Leona XIV w stolicy Apostolskiej. Para królewska przybyła do Watykanu z oficjalną wizytą, w trakcie której weźmie udział we wspólnej modlitwie z papieżem w Kaplicy Sykstyńskiej. To będzie pierwsze takie wydarzenie od około 500 lat.

Król Karol III z historyczną wizytą w Watykanie / PAP/EPA/ANGELO CARCONI / PAP/EPA

Bądź na bieżąco. Więcej aktualnych informacji ze Świata znajdziesz na RMF24.pl .

Wizyta brytyjskiego monarchy w stolicy Apostolskiej odbywa się z okazji Roku Świętego i ma też na celu, jak zaznaczyła strona brytyjska, podkreślenie ciepłych relacji ekumenicznych między Kościołem Anglii, którego Karol III jest głową, a Kościołem katolickim. Przyjazdowi brytyjskiego monarchy i jego małżonki do Pałacu Apostolskiego towarzyszył uroczysty ceremoniał, a także nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w rejonie Watykanu.

Papież przyjął parę królewską w bibliotece Pałacu Apostolskiego. To ich pierwsze spotkanie od wyboru Leona XIV w maju.

Wspólna modlitwa. Kościół czekał pół tysiąca lat

Po tej rozmowie i wymianie prezentów król uda się na spotkanie z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem, a królowa zwiedzi w tym czasie Kaplicę Paulińską. Kardynał Parolin jako pierwszy delegat papieża od prawie 500 lat uczestniczył w koronacji Karola III i Kamili w Opactwie Westminsterskim w 2023 roku.

W południe w Kaplicy Sykstyńskiej odbędzie się wydarzenie, jakie nie miało miejsca od czasu schizmy króla Anglii Henryka VIII w 1534 roku. Wtedy Henryk VIII zerwał z Kościołem katolickim i ogłosił się głową Kościoła anglikańskiego. Przyczyną było to, że papież Klemens VII odmówił unieważnienia jego małżeństwa z Katarzyną Aragońską, co było niezbędne, aby król mógł poślubić Annę Boleyn i zapewnić tron następcy.

W reakcji na krok króla papież ekskomunikował go, a Henryk VIII zerwał kontakty z papiestwem.