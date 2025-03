"Kafir" budzi dyskusje

Teraz problemem jest tatuaż, który Hegseth zrobił sobie najprawdopodobniej na początku 2024 roku. Słowo "kafir" historycznie odnosi się do osoby, która nie wierzy w islam. Tatuaż spotkał się z krytyką ze strony organizacji praw obywatelskich i muzułmanów amerykańskich, które argumentują, że taki symbol na ciele wysokiego rangą urzędnika może sygnalizować wrogą postawę wobec islamu. Nihad Awad, dyrektor wykonawczy Krajowej Rady Stosunków Amerykańsko-Islamskich (CAIR), stwierdził, że jest to przejaw zarówno wrogości wobec muzułmanów, jak i osobistej niepewności.

"To nie jest tylko osobisty wybór; to wyraźny symbol islamofobii od człowieka nadzorującego wojny USA" - napisała palestyńsko-amerykańska aktywistka Nerdeen Kiswani na X i dodała: "'Kafir' został wykorzystany jako broń przez ideologów skrajnej prawicy, a teraz znajduje się na ramieniu kogoś z dostępem do Pentagonu."

Różne znaczenia

W ciągu ostatnich dwóch dekad termin "kafir" zaczął być wykorzystywany przez różne grupy, które nadają mu różne konotacje.

Zwolennicy tzw. Państwa Islamskiego, Al-Kaidy i innych organizacji ekstremistycznych używali terminu i jego wariantu "kuffar" do opisywania zarówno muzułmańskich, jak i niemuzułmańskich przeciwników w internetowych forach, materiałach propagandowych i postach w mediach społecznościowych.

"Kafir" jest jednak też terminem popularnym wśród amerykańskich żołnierzy i weteranów, którzy służyli na Bliskim Wschodzie. Dla wojskowych to określenie jest symbolem oporu wobec terrorystów islamskich. Jedną z osób, która posiada tatuaż z tym określeniem, jest Joe Biggs, weteran z Afganistanu i członek Proud Boys, który został niedawno ułaskawiony przez prezydenta Donalda Trumpa za swoją rolę w ataku na Kapitol 6 stycznia.

Nihad Awad, dyrektor Rady ds. Stosunków Amerykańsko-Islamskich stwierdził, że sekretarz Hegseth ma prawo tatuować cokolwiek chce. "Ale powinien pamiętać, że dowodzi siłami zbrojnymi USA, które obejmują tysiące amerykańskich muzułmanów, i że przysięgał bronić amerykańskiego narodu, który obejmuje miliony amerykańskich muzułmanów" - zaznaczył.

Hegseth o tatuażach

Sekretarz obrony odnosił się do swoich tatuaży w trakcie przesłuchania przed objęciem stanowiska: Skupianie się na rzeczach takich jak ekstremizm stworzyły klimat w naszych szeregach, który wydaje się polityczny, choć taki nigdy nie był. To są rzeczy, które się zmienią - mówił.

Jaka będzie przyszłość Hegsetha?

Tatuaże to nie największy problem sekretarza obrony. Nad człowiekiem Trumpa pojawiły się czarne chmury, gdy wysłał podczas grupowej dyskusji na komunikatorze Signal plany uderzenia na bojowników Huti w Jemenie. Choć członek administracji Trumpa zaprzeczył tym informacjom, to autentyczność ujawnionych przez The Atlantic wiadomości potwierdził rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Według dziennikarzy CNN, urzędnicy departamentu obrony są coraz bardziej sceptycznie nastawieni do swojego szefa. Wskazują, że nawet początkujący analitycy są bardziej świadomi w sprawie cyberbezpieczeństwa niż Hegseth. Dodają też, że gdyby wpada z ujawnieniem planów w komunikatorze internetowym przydarzyłaby się innej osobie z departamentu, to na pewno stanęłaby ona przed sądem.