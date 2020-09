Brytyjski książę Harry oraz jego żona księżna Meghan zwrócili 2,4 mln funtów wydane z budżetu państwa na renowację posiadłości Frogmore Cottage. Tym samym spełnili obietnicę daną po tym, jak w styczniu ogłosili zamiar rezygnacji z pełnienia obowiązków członków rodziny królewskiej.

Książę Harry i Meghan Markle / Doug Peters / PAP/PA

Książę Sussex wniósł wkład finansowy do sovereign grant. Wkład ten, jak zapowiadał książę Harry, w pełni pokrył niezbędne koszty renowacji Frogmore Cottage, która jest własnością Jej Królewskiej Mości Królowej i pozostanie brytyjską rezydencją księcia i jego rodziny - napisano w wydanym oświadczeniu.

Jak wynika z przedstawionego w zeszłym roku sprawozdania finansowego, przeprowadzona w latach 2018-19 renowacja Frogmore Cottage, niewielkiej posiadłości w pobliżu zamku Windsor, kosztowała 2,4 mln funtów. Została ona w całości finansowana z sovereign grant, czyli corocznej dotacji z budżetu państwa na utrzymanie rodziny królewskiej w związku z pełnieniem przez nią oficjalnych obowiązków.



Po ogłoszeniu w styczniu przez Harry'ego i Meghan planów wycofania się z pełnienia obowiązków członków rodziny królewskiej, zapowiedzieli, że zamierzają się sami utrzymywać, a także, że zwrócą koszty renowacji Frogmore Cottage. Parze książęcej wytykano wysokie koszty renowacji, co również przyczyniło się do ich decyzji o wycofaniu się z pełnienia obowiązków.



Komunikat o dokonanym zwrocie został podany zaledwie kilka dni po informacji o tym, że Harry i Meghan zawarli kontrakt z platformą streamingową Neflix na produkcję programów filmowych.



Od czasu formalnego opuszczenia rodziny królewskiej, co nastąpiło z końcem marca, Harry, młodszy syn następcy tronu, księcia Karola, oraz Meghan przebywają głównie w Kalifornii, gdzie niedawno kupili dom.